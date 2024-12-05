Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα καταλαμβάνει μια εξαιρετικά σημαντική θέση στον ΟΑΣΕ και διευρύνει διαρκώς το διπλωματικό της αποτύπωμα

«Βρισκόμαστε σήμερα στη Μάλτα, στη Διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ. Μια κρίσιμη συνεδρίαση για το μέλλον του Οργανισμού, αλλά και μια κρίσιμη συνεδρίαση εν μέσω εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών στην Ευρώπη, στην καρδιά της οποίας έχουμε έναν πόλεμο, ο οποίος μαίνεται», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στη 31η Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Όπως τόνισε: «Η Ελλάδα, με την υπεύθυνη στάση της τα τελευταία πενήντα χρόνια υπέρ των οικουμενικών αξιών, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, θα είναι και πάλι στο προσκήνιο.

Με τον Τούρκο ομόλογό μου υποβάλαμε μια κοινή πρόταση για δύο από τις τέσσερις σημαντικές θέσεις του Οργανισμού, τον Μάιο του 2024. Είναι μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η οποία ακριβώς θέτει στο επίκεντρο την ειρήνη, τη δυνατότητα κρατών με ιστορικά βάρη να μπορούν να συνυπάρχουν και να δημιουργήσουν μια κινητήρια δύναμη στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Η ελληνική υποψηφιότητα ήταν η μόνη, η οποία συγκέντρωσε ομοφωνία στο Μόνιμο Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων και αναμένουμε την οριστική κρίση αύριο».

Ο κ. Γεραπετρίτης συνέχισε λέγοντας πως: «Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα καταλαμβάνει μια εξαιρετικά σημαντική θέση στον ΟΑΣΕ, τη θέση του επικεφαλής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία ασχολείται με την ακεραιότητα των εκλογών, με την εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την προστασία των ευάλωτων και των μειονοτήτων, με την άρση των ανισοτήτων».

«Η Ελλάδα διευρύνει διαρκώς το διπλωματικό της αποτύπωμα. Βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων, των διεθνών οργανισμών. Συνεχίζει στην υπηρεσία του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Και πάνω απ’ όλα στην εμπέδωση της ειρήνης και της ευημερίας των λαών», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.