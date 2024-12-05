Μενδώνη στον «ΣΚΑΪ 100.3»: Τα Γλυπτά πρέπει να επανενωθούν - Θετικό το κλίμα, αλλά χρειάζεται χρόνος και δουλειά

«Τα Γλυπτά πρέπει να επανενωθούν στην ολότητά τους, καθώς αποτελούν μέρος του μνημείου, το οποίο ίσταται και το οποίο επί της ουσίας είναι το ίδιο το μνημείο το οποίο απαιτεί τη συνένωση, την επανένωση του γλυπτού του διακόσμου», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100.3» και τον δημοσιογράφο, Άρη Πορτοσάλτε.

«Yπάρχει, πλέον, αυτό το θετικό κλίμα, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις δύο πλευρές. Αλλά, όπως ο είπε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε πρόσφατη συνέντευξή του, χρειάζεται χρόνος και είναι προφανές ότι χρειάζεται χρόνος για μια τέτοιου είδους συμφωνία. Πάντως, είναι θετικό το ότι πλέον η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει τον αρνητισμό προηγούμενων κυβερνήσεων και το Βρετανικό Μουσείο συνομολογεί ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Αυτό δε σημαίνει ότι αύριο το πρωί μπορεί κανείς να πει ότι τα Γλυπτά θα επιστρέψουν στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Ακόμα χρειάζεται χρόνος και δουλειά». Και τόνισε ότι «τα Γλυπτά πρέπει να επανενωθούν στην ολότητά τους, καθώς αποτελούν μέρος του μνημείου, το οποίο ίσταται. Επί της ουσίας είναι το ίδιο το μνημείο το οποίο απαιτεί τη συνένωση, την επανένωση του γλυπτού του διακόσμου», σημείωσε η υπουργός.

Παράλληλα, έβαλε μία ακόμη διάσταση στο θέμα: «Αλλά, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι από κει που υπήρχε ένας πάγος που δεν γινόταν τίποτα, είναι θετικό το ότι οι δύο χώρες οι οποίες είναι σύμμαχοι, οι οποίες έχουν πάρα πολλά και πολύ σοβαρά θέματα -είναι όλα αυτά που συζήτησαν οι δύο Πρωθυπουργοί να μοιραστούν μεταξύ τους- ότι και για αυτό το θέμα μιλάνε. Μπορούν και μιλάνε. Μην ξεχνάτε ότι από το από τη δεκαετία του ’80, μετά την υποβολή του αιτήματος από την από τη Μελίνα, υπήρχε ένα εμπάργκο ανάμεσα στο ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και το Βρετανικό Μουσείο. Το εμπάργκο αυτό έχει, πλέον, σπάσει. Υπάρχουν οι συνεννοήσεις και οι ανταλλαγές πολιτιστικών αγαθών ανάμεσα στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Βρετανικό Μουσείο, άλλα και στα άλλα δημόσια μουσεία, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Με το να κρατάς παγωμένες τις σχέσεις, δεν καταφέρνεις τίποτα, ποτέ».

Επίσης, η Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι μετά από πενήντα χρόνια έχουν αλλάξει πολλά. «Μην ξεχνάτε ότι από το από τη δεκαετία του ’80, μετά την υποβολή του αιτήματος από την από την Μελίνα, υπήρχε το εμπάργκο ανάμεσα στο ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και το Βρετανικό Μουσείο. Το εμπάργκο αυτό έχει, πλέον, σπάσει. Υπάρχουν οι συνεννοήσεις και οι ανταλλαγές πολιτιστικών αγαθών ανάμεσα στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Βρετανικό Μουσείο, άλλα δημόσια μουσεία, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Με το να κρατάς παγωμένες τις σχέσεις, δεν καταφέρνεις τίποτα, ποτέ».

Για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η Υπουργός Πολιτισμού επεσήμανε ότι «εξελίσσεται φυσιολογικά, και είμαστε μέσα στα πλαίσια τα οποία ορίζει ο νόμος με τον οποίο κυρώσαμε την χορηγία, τον περασμένο Μάιο, του ζεύγους Σπύρου και Ντόροθυ Λάτση. Αυτή τη στιγμή εκπονούνται οι μελέτες. Δεν είναι μια μελέτη, δεν είναι δύο μελέτες, είναι ένα πολύ σύνθετο έργο, αλλά είμαστε συνεπείς στα χρονοδιαγράμματά μας. Τυπικά, σύμφωνα με το νόμο, θα πρέπει το σύνολο των μελετών -που είναι πάνω από 100- να ολοκληρωθούν το πρώτο πεντάμηνο του 2027. Θεωρώ ότι νωρίτερα θα έχουν ολοκληρωθεί εκείνες οι μελέτες, οι οποίες θα επιτρέψουν να ξεκινήσουμε τις πρόδρομες εργασίες».

