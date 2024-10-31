Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αμέσως μετά το τετ α τετ που είχε με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον υποδέχθηκε λέγοντας:

«Καλώς ήρθες αγαπητέ μου Νίκο, άρτι αφιχθής από τις ΗΠΑ και καταρχάς να σε συγχαρώ για την πολύ σημαντική στιγμή για εσένα για τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από πολλά χρόνια, 28 εάν δεν κάνω λάθος, να γίνεται δεκτό στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, κάτι που επιβεβαιώνει τη στρατηγική διάσταση της σχέσης που έχει η Κύπρος πια με τις ΗΠΑ σε συνέχεια της στρατηγική σχέσης που και η Ελλάδα έχει.

Και στο πλαίσιο αυτής της τρομερούς συνεργασίας πιστεύω ότι και η φωνή των ΗΠΑ η οποία αναγνωρίζει ότι έχει έρθει πια η ώρα για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι και αυτή μία σημαντική στιγμή που έρχεται να προστεθεί στη δυναμική η οποία διαμορφώνεται τους τελευταίους μηνες».

Από την πλευρά του ο κ.Χριστοδουλίδης ο οποίος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα αποτελέσματα της συνάντησης του με τον Τζο Μπαϊντεν, είπε ότι το σημαντικότερο είναι η αναγνώριση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών του ρόλου που και η Κύπρος και η Ελλάδα διαδραματίζουν στην περιοχή, και εξέφρασε τη χαρά του που -όπως είπε- αυτή η στρατηγική φέρνει αποτελέσματα, αναγνωρίζεται.

«Δεν χωρούν αμφιταλαντεύσεις στην εξωτερική πολιτική. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, και αυτό σίγουρα βοηθάει, ενισχύει και τις προσπάθειές μας για επίλυση του Κυπριακού σε μια κρίσιμη συγκυρία» είπε ο κ.Χριστοδουλίδης.

«Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι στην Ελλάδα και να συναντιόμαστε και να συζητούμε. Από την πρώτη στιγμή κινούμαστε με μία κοινή στρατηγική, κοινούς στόχους, κοινές επιδιώξεις, όπως έπρεπε πάντα να ήταν η σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας. Χαίρομαι που όλο αυτό το διάστημα υλοποιούμε μία στρατηγική που φέρνει αποτελέσματα» τόνισε.

Αναλυτικά ο διάλογος που είχαν οι δυο ηγέτες κατά την έναρξη της συνάντησης:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθες, καταρχάς, αγαπητέ μου Νίκο, άρτι αφιχθείς από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καταρχάς να σε συγχαρώ. Είναι, νομίζω, πολύ σημαντική στιγμή για εσένα, για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από πολλά χρόνια -28, αν δεν κάνω λάθος-, μετά από 28 χρόνια να γίνεται δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι το οποίο, πιστεύω, επιβεβαιώνει τη στρατηγική διάσταση της σχέσης που έχει η Κύπρος πια αποκτήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνέχεια της στρατηγικής σχέσης που και η Ελλάδα έχει.

Και, στα πλαίσια αυτής της τριμερούς συνεργασίας, πιστεύω ότι και η φωνή των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αναγνωρίζει ότι έχει έρθει πια η ώρα για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι και αυτή μια σημαντική στιγμή που έρχεται να προστεθεί στη δυναμική η οποία διαμορφώνεται τους τελευταίους μήνες.

Οπότε, με πολύ μεγάλη ανυπομονησία αναμένω να με ενημερώσεις για τις συζητήσεις που είχες με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νίκος Χριστοδουλίδης: Φίλε Κυριάκο, όντως ιστορική συνάντηση μετά από 28 χρόνια. Το σημαντικότερο είναι η αναγνώριση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών του ρόλου που και η Κύπρος και η Ελλάδα διαδραματίζει στην περιοχή, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Το αποδεικνύουμε με πράξεις, με έργα και όχι με λόγια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή η στρατηγική φέρνει αποτελέσματα, αναγνωρίζεται.

Δεν χωρούν αμφιταλαντεύσεις στην εξωτερική πολιτική. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, και αυτό σίγουρα βοηθάει, ενισχύει και τις προσπάθειές μας για επίλυση του Κυπριακού σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Θα συζητήσουμε, θα σε ενημερώσω και με λεπτομέρεια για όλα όσα συζητήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα.

Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι στην Ελλάδα, είναι πάντα χαρά μου να συναντιόμαστε, να συζητούμε. Από την πρώτη στιγμή κινούμαστε με μια κοινή στρατηγική, κοινούς στόχους, κοινές επιδιώξεις, όπως έπρεπε πάντα να ήταν οι σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας.

Και χαίρομαι πραγματικά, θέλω να το επαναλάβω για ακόμη μια φορά, ότι όλο αυτό το διάστημα υλοποιούμε μια στρατηγική που φέρνει αποτελέσματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.