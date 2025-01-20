«Η σημερινή συνάντηση είναι ξεχωριστή και διαφορετική από τις συνηθισμένες και θα ήθελα ξεκινώντας να σας ευχαριστήσω όχι μόνο σε θεσμικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο για την άψογη συνεργασία» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Η ιστορία γράφει ότι είσαστε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος και πιστεύω ότι δώσατε στον θεσμό τα δικά σας ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ανοίγοντας την Προεδρία της Δημοκρατίας στην ελληνική κοινωνία, δίνοντας μεγάλη έμφαση στον πολιτισμό, στις τέχνες» ανέφερε ο πρωθυπουργός στο προεδρικό μέγαρο, ενόψει της διαδικασίας για την εκλογή του νέου ΠτΔ.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι κατά την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση το κυβερνών κόμμα θα προτείνει να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μια φορά, για μια εξαετή θητεία και σημείωσε με νόημα πως ενόψει της προεδρικής εκλογής πρέπει να σφυρηλατηθεί η εθνική ενότητα με όρους ρεαλισμού και αλήθειας.

Από την πλευρά της η κ. Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τη Βουλή για την τιμή και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της, επεσήμανε ότι η θεσμική επικοινωνία, ανάμεσα στους πολιτειακούς θεσμούς, είναι σημαντική για τη δημοκρατία και υπογράμμισε ότι σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν πολλές προκλήσεις και διακινδυνεύσεις, για αυτό και απαιτείται ετοιμότητα για ευρύτερες συναινέσεις.

