Κρήτη: Πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Σητείας

Mάχη με τις φλόγες δίνει σήμερα η Κρήτη, καθώς εκτός από τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Αγία Τριάδα Σητείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και προχώρησε άμεσα στην ανάπτυξη δυνάμεων για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Σητείας συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Λίγο νωρίτερα, στις 17:23, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, ενημερώνοντάς τους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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