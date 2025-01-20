Λογαριασμός
Με νέο look ο Πάνος Καμμένος φωτογραφήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ουάσινγκτον

«Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα» έγραψε ο Πάνος Καμμένος σε φωτογραφία του στα social media με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και τη σύζυγό του

Πάνος Καμμένος Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν νέες φωτογραφίες του Πάνου Καμμένου με το εμφανώς ανανεωμένο του look από την Ουάσινγκτον.

Ο κ. Καμμένος, ο οποίος βρίσκεται στην αμερικανική πρωτεύουσα για τη σημερινή ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με την νέα Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχοντας στο πλευρό του και τη σύζυγό του, Ελένη Τζούλη.

«Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ανήρτησε και ο ίδιος φωτογραφίες στο Χ από τετ α τετ που είχε, μεταξύ άλλων, με τον Τζον Κατσιματίδη, τον Γκας Μπιλιράκη και τη Νικόλ Μαλλιωτάκη.

