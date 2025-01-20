Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν νέες φωτογραφίες του Πάνου Καμμένου με το εμφανώς ανανεωμένο του look από την Ουάσινγκτον.

Ο κ. Καμμένος, ο οποίος βρίσκεται στην αμερικανική πρωτεύουσα για τη σημερινή ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με την νέα Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχοντας στο πλευρό του και τη σύζυγό του, Ελένη Τζούλη.

«Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ανήρτησε και ο ίδιος φωτογραφίες στο Χ από τετ α τετ που είχε, μεταξύ άλλων, με τον Τζον Κατσιματίδη, τον Γκας Μπιλιράκη και τη Νικόλ Μαλλιωτάκη.

Καλή θητεία Nicole Makiotakis είσαι το μέλλον..εγγύηση η Ελένη Μπούση pic.twitter.com/OjOqwtRLpL — Panos Kammenos (@PanosKammenos) January 20, 2025

Gus Bilirakis… την ώρα που όλοι απλώς βλέπουν οι Έλληνες παλεύουν για την Πατρίδα και νικούν pic.twitter.com/h9vY2PwuCm — Panos Kammenos (@PanosKammenos) January 20, 2025

Ο Έλληνας Νισύριος John Katsimandidis έχει βοηθήσει καταλυτικά την Πατρίδα χωρίς τις περισσότερες φορές να το μάθει κανείς του είμαστε ευγνώμονες pic.twitter.com/tmXDh9cQN8 — Panos Kammenos (@PanosKammenos) January 19, 2025

