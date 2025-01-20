«Πριν από 4 χρόνια η Ελλάδα μεγάλωσε, για πρώτη φορά από το 1947, με την επέκταση των χωρικών της υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια».

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Με την Κύρωση του Νόμου που είχα την τιμή να εισηγηθώ στη Βουλή των Ελλήνων και υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία, η Πατρίδα μας δεν διακήρυξε απλώς ένα δικαίωμά της που απορρέει από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το άσκησε», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Πριν από 4 χρόνια η Ελλάδα μεγάλωσε, για πρώτη φορά από το 1947, με την επέκταση των χωρικών της υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.



Με την Κύρωση του Νόμου που είχα την τιμή να εισηγηθώ στη Βουλή των Ελλήνων και υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία, η… pic.twitter.com/G5TA1FTcIM — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 20, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

