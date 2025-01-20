Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ν. Δένδιας: «Πριν από 4 χρόνια η Ελλάδα μεγάλωσε, με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο»

«Η Πατρίδα μας δεν διακήρυξε απλώς ένα δικαίωμά της που απορρέει από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το άσκησε», υπογράμμισε ο ΥΠΕΘΑ

Νίκος Δένδιας

«Πριν από 4 χρόνια η Ελλάδα μεγάλωσε, για πρώτη φορά από το 1947, με την επέκταση των χωρικών της υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια».

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Με την Κύρωση του Νόμου που είχα την τιμή να εισηγηθώ στη Βουλή των Ελλήνων και υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία, η Πατρίδα μας δεν διακήρυξε απλώς ένα δικαίωμά της που απορρέει από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το άσκησε», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας υπουργείο Εθνικής Άμυνας χωρικά ύδατα Ιόνιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark