Ερντογάν εναντίον Ευρώπης: Τελείωσε η εποχή που αλώνιζαν στην περιοχή - Δεν δίνουμε σημασία στις παραφωνίες τους

«Τελείωσε η εποχή που αλώνιζαν στην περιοχή» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύοντας επίθεση στην Ευρώπη.

«Δεν δίνουμε σημασία στις παραφωνίες της Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι ας λύσουν τα δικά τους προβλήματα» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Δεν δίνουμε σημασία στις παραφωνίες που ακούγονται από την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ας επιλύσουν πρώτα τις δικές τους υποθέσεις και μετά να επιχειρήσουν να βάλουν τάξη στην περιοχή μας. Τελείωσε η εποχή αυτών που αλώνιζαν στην περιοχή με την πολιτική της διαίρεσης, διχοτόμησης και διοίκησης. Όποιος πει το οτιδήποτε χαλάει, το παιχνίδι των τελευταίων 100 ετών. Στην περιοχή μας φυσάει αέρας ειρήνης, αδελφοσύνης και σταθερότητας. Ανοίγουν οι πύλες μιας νέας εποχής ευημερίας και ανάπτυξης. Απο εδώ και πέρα το μέλλον της περιοχής θα το καθορίσουν οι λαοί της περιοχής» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ηurriyet: Σχέδιο μεγάλου βεληνεκούς του ελληνικού στόλου

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι «η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες και στρατιωτικοποιεί τα νησιά».

Λέει επίσης ότι «τώρα σχεδιάζει να έχει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στα πλοία της» και πως «η Τουρκία θα αναγκαστεί να αμύνεται και στην Αττάλεια και στο Χατάι».

Ανησυχία στην Τουρκία για τη συμφωνία ΗΠΑ - Κύπρου

«Είναι ζήτημα ασφάλειας για την Τουρκία - Η Κύπρος είναι το αεροπλανοφόρο της Μεσογείου»

ΓΚΙΟΥΝΓΚΙΟΡ ΓΙΑΒΟΥΖΑΡΣΛΑΝ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Η συμφωνία επικυρώθηκε Το ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα ακυρώσει αυτή τη συμφωνία ή θα τη διατηρήσει. Αν θα την κρατήσει τότε πως θα την εφαρμόσει; Kαι ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Τουρκίας. Εδώ μην το βλέπετε μόνο ως νησί. Η στρατιωτικοποίηση αυτής της περιοχής έχει σημασία. Δείτε τι συμβαίνει, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, εγκαθιστά βάσεις σε μια περιοχή που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα πια είναι αμερικανική βάση.Αυτό είναι ζήτημα ασφάλειας. Η Κύπρος είναι το αεροπλανοφόρο της Μεσογείου. Αν έχετε εδώ τα αεροσκάφη σας, δεν έχετε ανάγκη να στείλετε αεροπλανοφόρο. Τα αεροσκάφη σας μπορούν να απογειωθούν από εδώ.

Να σας πω την αλήθεια αποκτήσαμε άλλη μια κρίση. Εκεί που μιλούσαμε για τα νησιά, τώρα μας ήρθε κι αυτό. Καθώς ο εξοπλισμός αυτής της περιοχής είναι ζήτημα. Εκεί που λέγαμε για δυο κράτη τώρα ήρθε αυτό».

Στην Τουρκία συνεχίζουν να συζητούν τα Δωδεκάνησα

«Είναι τραγική η ιστορία πώς έχασε η Τουρκία τα Δωδεκάνησα. Τώρα τα στρατιωτικοποιούν»

METEXAN NTEMIΡ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Είναι τραγική η ιστορία για τα Δωδεκάνησα, μας ξέφυγαν μπροστά απά τα μάτια μας. Στην πραγματικότητα οι Ιταλοί τους τα έδωσαν προσωρινά, δεν μπορούσαν να τους τα παραδώσουν σαν να περνάει σε αυτούς η κυριαρχία τους αλλά δυστυχώς χάθηκε η τουρκική κυριαρχία. Μάλιστα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε αναφερθεί πως πολλά από τα νησιά είναι ιδιαίτερα κοντά στην Τουρκία όπως το Καστελόριζο που είναι σε απόσταση 1200 μέτρων.

Δεν υπάρχει δυνατότητα χαλάρωσης και επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών. Αυτό που κάνουν η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πως αφήνουν τα ζητήματα στην άκρη και ασκούν μια πολιτική διαχείρισης. Καθώς είναι ζήτημα η στρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων και η υφαλοκρηπίδα, όπως και το FIR. Είναι θέμα και η συμπεριφορά στους Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Είναι θέμα και έντονη παρουσία των Αμερικανών στην Κρήτη και η στρατηγική τους ενίσχυση στην περιοχή. Η Κύπρος, η ΑΟΖ και η ενέργεια και ο διαμοιρασμός της ενέργειας».





