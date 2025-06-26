Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Να υπάρξουν ρητές αναφορές για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

«Να σταλεί σαφές σήμα στην κυβέρνηση της Λιβύης ότι πρέπει να συνεργαστεί με τα μέλη της ΕΕ, ώστε τα σκάφη των δουλεμπόρων να μην εξέρχονται των χωρικών υδάτων της χώρας» ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Να μεταφέρουμε στις λιβυκές αρχές ότι η πρακτική αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή» είπε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας γνωστό ότι θα ζητήσει ευρωπαϊκή στήριξη για το θέμα.

Όπως επανέλαβε, η χώρα μας θα στείλει πολεμικά πλοία έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης, έτσι ώστε οι βάρκες των διακινητών να γυρνούν πίσω στη Λιβύη.

«Θα μιλήσουμε για τη Λιβύη. Θα ενημερώσω για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και την υποστήριξη της Κομισιόν για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανταποκρίθηκε άμεσα, θα βρεθούν εκεί στις αρχές Ιουλίου για να μεταφέρουν το μήνυμα ότι αυτή η πρακτική δεν θα γίνει ανεκτή. Στέλνουμε πλοία για επιτήρηση που στέλνει μήνυμα ότι απαιτούμε να συνεργαστούμε με τις λιβυκές αρχές έτσι ώστε τα σκάφη των δουλεμπόρων να μην φεύγουν ή να επιστρέφουν στις ακτές της Λιβύης πριν περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα».

Επιπλέον, σημείωσε, στο Συμβούλιο που εντός ολίγου θα ξεκινήσει αναμένεται να γίνει αναφορά και στο θέμα της Συρίας. «Να καταδικάσουμε την τρομοκρατική επίθεση με στόχο ελληνορθόδοδξους χριστιανούς. Και να στείλουμε μήνυμα στη νέα διοίκηση ότι απαιτούμε προστασία των μειονοτήτων», δήλωσε.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξουν ρητές αναφορές και για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η Ελλάδα θα ζητήσει, και πιστεύω θα το πετύχει, ρητές αναφορές στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019. Κρίνουμε ότι η επανάληψη αυτού του ευρωπαϊκού μηνύματος στην τρέχουσα συγκυρία είναι απαραίτητη, ώστε να καταστεί σαφές και στην Τουρκία αλλά και στη Λιβύη ότι το μνημόνιο αυτό δεν έχει καμία πρακτική και νομική αξία» είπε ο πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά στη σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν, ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στην ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία και να επιστρέψουν τα μέρη στις διαπραγματεύσεις. «Η απειλή από το Ιράν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διπλωματικό τρόπο», όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο μέτωπο της Γάζας σημειώνοντας πως «τώρα είναι η ώρα να επαναφέρουμε στη δημόσια συζήτηση το θέμα της άμεσης εκεχειρίας στη Γάζα με απελευθέρωση όλων των ομήρων για να σταματήσει ανθρωπιστική κρίση».

