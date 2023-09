Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με Ερντογάν: Παραγωγική συζήτηση - Ανώτατο Συμβούλιο Ελλάδας- Τουρκίας στις 7 Δεκεμβρίου Πολιτική 19:40, 20.09.2023 linkedin

Μία ώρα κράτησε το τετ α τετ των δύο ηγετών στο Σπίτι της Τουρκίας, στη Νέα Υόρκη - Ο οδικός χάρτης για τα ελληνοτουρκικά - Τι ανέφερε η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας