Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Τι θα συζητήσουν - Τι επιδιώκουν οι δύο πλευρές Πολιτική 16:24, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος βασικά θέματα στην ατζέντα - Στόχος η διατήρηση της ηρεμίας και του καλού κλίματος στην περιοχή- Στις 18.00 το ραντεβού