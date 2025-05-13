Μητσοτάκης-Μερτς: Κατανόηση και διαφωνία στο μεταναστευτικό

Παρά τη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας βρέθηκαν το μεταναστευτικό, τα Eurofighter και η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα.Κατά τη σημερινή κοινή συνέντευξη Τύπου Κυριάκος Μητσοτάκης και Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσαν τις καλές σχέσεις σεβασμού, θαυμασμού σε κάποια πεδία και στενής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, δείχνοντας πως τα δύο κράτη έχουν αφήσει πίσω τους τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης και προσπαθούν να βρουν κοινό βηματισμό στις νέες, σύνθετες προκλήσεις της εποχής – από την κοινή άμυνα και το μεταναστευτικό, μέχρι τη στήριξη της Ουκρανίας.

«Συζητούμε παρά τις διαφωνίες» στο μεταναστευτικό

Εστιάζοντας στο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψαν ότι, αν και κατανοούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αμφότερα τα κράτη, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες γύρω από τη χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής.

Για τον καγκελάριο Μερτς η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι μείζονος σημασίας. Διότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης δεν ανήκουν μόνο στο εκάστοτε κράτος του οποίου οριοθετούν την επικράτεια, αλλά αποτελούν ταυτοχρόνως «και δικά μας ευρωπαϊκά σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μερτς. Την ίδια στιγμή πάντως ο νέος Γερμανός καγκελάριος προσέθεσε ότι «η δευτερογενής μετανάστευση από την Ελλάδα προς τη Γερμανία πρέπει να μειωθεί και οι επιστροφές να αυξηθούν». Ωστόσο, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μόνο «αν περιορίσουμε αυστηρά τη μετανάστευση».

Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης δήλωσε από την πλευρά του πως «η Γερμανία αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις» και πως ο καγκελάριος Μερτς αναγνωρίζει αφ’ ενός μεν «πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται μία χώρα στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης», αφ’ ετέρου δε «την προσπάθεια να προστατεύουμε νύχτα-μέρα τα εθνικά και ευρωπαϊκά μας σύνορα». Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε ακόμη την πεποίθησή του για ενίσχυση της ελληνογερμανικής συνεργασίας στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας περαιτέρω ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση «στη φύλαξη των συνόρων, […] καθώς και στην υλοποίηση των επιστροφών όσων έχουν εισέλθει στην ευρωπαϊκή ήπειρο χωρίς να δικαιούνται άσυλο». Τέλος, ο Έλληνας πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι «δεν έχουμε συμφωνήσει [με τη γερμανική κυβέρνηση] σε όλα τα ζητήματα», ωστόσο «με καλή διάθεση και μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας των αρμόδιων υπουργείων μας πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε λύσεις που θα είναι αμοιβαία ωφέλιμες».

Eurofighter: Υπόμνηση Μητσοτάκη προς τον Μερτς

Σε ερώτημα σχετικά με τα Eurofighter, ο Έλληνας πρωθυπουργός σχολίασε πως «δεν είναι η δουλειά ενός φιλοξενούμενου πρωθυπουργού […] να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία θα κάνει πωλήσεις οπλικών συστημάτων».

Παράλληλα πάντως ο Μητσοτάκης ανέφερε πως «πιστεύω ότι υπάρχει μια κατανόηση ως προς την ανάγκη τέτοιου είδους πωλήσεις, αλλά και ενδεχόμενες αμυντικές συνεργασίες, να πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές είναι πως οι τρίτες χώρες που θέλουν να συνδεθούν αμυντικά με την Ευρώπη θα πρέπει να δείχνουν μια υψηλή συμμόρφωση ως προς την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρώπης – και, γιατί όχι, να υπογράψουν και μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την ΕΕ.

[…] Αυτό είναι κάτι λογικό που κατανοεί και ο καγκελάριος και πιστεύω πως θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε σε αυτή τη συζήτηση και στην εξειδίκευση του σχετικού κανονισμού Safe, όταν αυτό συζητηθεί στο επίπεδο των αρμοδίων υπουργών», συνέχισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στην Ελλάδα υπάρχει «απόλυτη ελευθερία έκφρασης»

Τέλος, σε ερώτημα της DW γύρω από το κατά πόσο προστατεύεται η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία που λειτουργεί πολύ καλά. Και ο τελικός κριτής του κράτους δικαίου στην πατρίδα μας δεν μπορεί να είναι άλλος πέραν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Κατά τον ίδιο είναι επίσης «πολύ παράξενο» το γεγονός ότι σε ορισμένες κατατάξεις αναφορικά με την ελευθερία του Τύπου από διάφορες ΜΚΟ η Ελλάδα «βρίσκεται κάτω από αφρικανικές χώρες, οι οποίες δεν διακρίνονται ιδιαίτερα για τα δημοκρατικά τους αντανακλαστικά».

«Στην Ελλάδα ο καθένας μπορεί να πει και να γράψει ό,τι θέλει», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «υπάρχει απόλυτη ελευθερία έκφρασης – και σας διαβεβαιώνω επίσης πως η κριτική που ασκείται στην κυβέρνησή μου, όπως αρμόζει σε κάθε δημοκρατία, είναι πολύ έντονη και αποδεχόμαστε ότι αυτό είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι ευνομούμενες δημοκρατίες, όπως είναι και η δικιά μας».

Πηγή: Deutsche Welle

