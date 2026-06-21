Ιρανός αξιωματούχος: «Δεν ανησυχούμε για το ενδεχόμενο αποτυχίας των διαπραγματεύσεων»

Μήνυμα σκληρής γραμμής ενόψει των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο Χοτζατολεσλάμ Αμπντολάχ Χατζί Σαντεγί, εκπρόσωπος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τονίζοντας ότι η διαπραγμάτευση «δεν είναι η πρωταρχική επιλογή» της Τεχεράνης.

«Θα προσέλθουμε στις διαπραγματεύσεις με ισχύ και προσοχή, αλλά δεν είμαστε παθητικοί», φέρεται να δήλωσε ο Σαντεγί, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν αντιμετωπίζει τις συνομιλίες ως μονόδρομο, ούτε ως αποτέλεσμα αδυναμίας. «Η πρωταρχική μας επιλογή είναι το πεδίο του τζιχάντ, είτε στο πεδίο της μάχης είτε στους δρόμους. Δεν ανησυχούμε για το ενδεχόμενο αποτυχίας των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

«Δεν προσήλθαμε στις διαπραγματεύσεις από απελπισία ή αδυναμία», κατέληξε, σε μια δήλωση που αποτυπώνει το κλίμα επιφυλακτικότητας και πίεσης με το οποίο η ιρανική πλευρά εμφανίζεται να προσέρχεται στη διπλωματική διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

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