Παναθηναϊκός: Έρχεται Αθήνα αύριο για να υπογράψει ο Ντε Φράι

Ο Στέφαν Ντε Φράι θα έρθει στην Αθήνα αύριο το απόγευμα. Αυτό έχει προγραμματιστεί εκτός εάν υπάρξει ανατροπή από Μπενφίκα στο 90 όπως γράφουν οι Πορτογάλοι περί σφήνας. Πάντως, δύσκολα θα αλλάξει κάτι! Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Μία μεγάλη μεταγραφή σίγουρα για το τριφύλλι. Που το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει ανάψει μηχανές, με σκοπό να ενισχυθεί ουσιαστικά.

Όπως είπε και ο μάνατζερ του έχει πολύ μεγάλη διάθεση, να έρθει στο τριφύλλι. Γουστάρει Παναθηναϊκό, το θέμα είναι στην τελική ευθεία για να κλείσει. Θα υπογράψει ένα συν ένα χρόνο συμβόλαιο. Αν την πρώτη χρονιά συμπληρώσει συγκεκριμένες συμμετοχές, αυτομάτως θα ενεργοποιηθεί το συν ένα. Αυτός είναι και ο βασικός όρος, στο συμβόλαιο, με αυτόματη ενεργοποίηση, που σας αποκαλύπτει το paopantou.

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