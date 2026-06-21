Ανησυχία προκαλεί η νοσηλεία βρέφους 7 μηνών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το thebest, η φύση των τραυματισμών δεν φαίνεται να συνάδει με απλό ατύχημα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, οι γονείς υποστηρίζουν ότι το παιδί έπεσε από κρεβάτι ενώ η μητέρα απουσίαζε προσωρινά. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

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