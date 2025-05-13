Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα του ΕΜΠ για τα Τέμπη

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στον απόηχο της δημοσιοποίησης του πορίσματος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την τραγωδία στα Τέμπη με εκατέρωθεν κατηγορίες για ευθύνες και απόπειρα εργαλειοποίησης της τραγωδίας.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πόρισμα του ΕΜΠ, ανέφερε ότι η εξέλιξη βάζει τέλος στην προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη, επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που είχε εξαπολύσει και όλο το προηγούμενο διάστημα.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης σήμερα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο κ. Καρώνης έρχεται και απαντά στο ζήτημα του εύφλεκτου υλικού και το αποκλείει, «άρα το παράνομο φορτίο το οποίο ήταν η βάση του αφηγήματος της αντιπολίτευσης, από την άκρα δεξιά μέχρι και την αριστερά, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ καταρρέει, καταρρέει με κρότο, το αφήγημα της συγκάλυψης γιατί αν δεν υπάρχει φορτίο, αν δεν υπάρχει κάτι παράνομο, τι είναι αυτό που θέλει κάποιος να συγκαλύψει».

Στρέφοντας τα βέλη του στη Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε με όλα αυτά τα κόμματα του παραλογισμού πρόταση δυσπιστίας, δεν περίμενε τα επίσημα δεδομένα και έκανε κατηγορητήριο για μπάζωμα και για όλα αυτά, είναι υπόλογοι στους πολίτες».

Βάζοντας στο κάδρο ειδικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή δηλώσεις που είχε κάνει τον Φεβρουάριο, ότι η ανάφλεξη προήλθε από άγνωστο καύσιμο, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «τώρα που οι θεωρίες περί "συγκάλυψης" κατέρρευσαν από τα επιστημονικά στοιχεία, ο κ. Ανδρουλάκης είναι βαθιά υπόλογος απέναντι στους πολίτες γιατί, μαζί με τους όψιμους πολιτικούς του "συμμάχους", προσπάθησε να παραπλανήσει την κοινή γνώμη».

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για «γκεμπελική προπαγάνδα και λασπολογία», απαντώντας ότι «κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας βασιζόμενο στο κρατικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών που εξέδωσε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το άλλοτε "ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας" κατά το Μέγαρο Μαξίμου, που σήμερα περιφέρουν ως κουρελόχαρτο μετά τις παλινωδίες του πρώην επικεφαλής του, που η Νέα Δημοκρατία διόρισε».

Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αναρίθμητες πολιτικές πιρουέτες» και κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «να απολογηθεί εκείνος, όπως και η κυβέρνηση που εκπροσωπεί». Παράλληλα, επεσήμανε με νόημα ότι η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το “μπάζωμα”, προσθέτοντας πως «σύρθηκε υπό το βάρος των κοινωνικών αντιδράσεων να αναγνωρίσει τις κυβερνητικές και ποινικές ευθύνες Τριαντόπουλου».

