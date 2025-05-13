Με σκωπτικό τρόπο απαντάει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Ακρίτα, στο εξώδικο που έλαβε από την «Ομάδα Αλήθειας» της ΝΔ.

Σπεύδει να «καθησυχάσει» τους αγωνιούντες ιθύνοντες του προπαγανδιστικού μηχανισμού της κυβέρνησης τονίζοντας ότι η ίδια μπορεί να αποδείξει -και θα το κάνει το προσεχές διάστημα- πώς η «Ομάδα Αλήθειας» έχει υβρίσει και χυδαιολογήσει κατά συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, όπως η Μαρία Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, μεταξύ άλλων.

«Ηρεμήστε και μη μου αγχώνεστε, είμαι σε απόλυτη θέση να αποδείξω ότι αυτό ισχύει. Μην ξεχνάτε ότι επί 40 χρόνια ήμουν δημοσιογράφος και έχω και πάρα πολύ καλές πηγές. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα σε αυτήν τη φάση. Θα τα μάθετε και εσείς, θα “σκάσουν” που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι», αναφέρει χαρακτηριστικά η Έλενα Ακρίτα.

Υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στον οποίο επίσης έχει αποσταλεί εξώδικο, καλεί μέσω Επίκαιρης Ερώτησης τον Πρωθυπουργό «να έρθει στη Βουλή και να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα της “Ομάδας Αλήθειας”. Να απολογηθεί και να εξηγήσει εάν εκείνος είναι ο εντολοδόχος της και από πού και πώς χρηματοδοτείται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.