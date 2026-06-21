Καμαρά: «Ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό εξέφρασε ο Ετιέν Καμαρά στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των «πράσινων», τονίζοντας πως δεν είχε καμία αμφιβολία για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Ο 23χρονος μέσος αποκάλυψε ότι το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού υπήρχε ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, όμως ο ίδιος προτίμησε να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την προηγούμενη ομάδα του πριν πάρει την οριστική απόφαση για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

«Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Από τον Ιανουάριο ήθελαν να έρθω, αλλά ήθελα πρώτα να ολοκληρώσω τη σεζόν με την ομάδα μου. Τώρα είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και ελπίζω να κερδίσουμε πολλούς τίτλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Καμαρά στάθηκε ιδιαίτερα στις συζητήσεις που είχε με τους ανθρώπους του συλλόγου και κυρίως με τον προπονητή, επισημαίνοντας πως η φιλοδοξία που διαπίστωσε στον Παναθηναϊκό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική του επιλογή.

«Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή και με τον προπονητή. Είδα μεγάλη φιλοδοξία και αυτό ήταν σημαντικό για μένα. Ήθελα μια νέα πρόκληση και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη επιλογή. Πρέπει να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή. Αυτή είναι η αποστολή μας και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε», υπογράμμισε.

Ο νέος άσος του «τριφυλλιού» ξεκαθάρισε ότι δεν είχε αμφιβολίες για την απόφασή του, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και άλλες επιλογές στην αγορά.

«Πήρα την απόφασή μου πριν από περίπου μία εβδομάδα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θέλω να βρίσκομαι εδώ. Κανείς δεν έδειξε το ίδιο ενδιαφέρον με τον Παναθηναϊκό και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω», δήλωσε.

Αναφερόμενος στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν ποδοσφαιριστή που δουλεύει σκληρά, διαθέτει δύναμη και καλή τεχνική κατάρτιση, ενώ τόνισε πως του αρέσει να έχει την μπάλα στα πόδια και να βοηθά τους συμπαίκτες του μέσα στο γήπεδο.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία του με τον νέο προπονητή θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο.

«Είμαι μόλις 23 ετών και έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ο προπονητής με γνωρίζει πολύ καλά και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει να γίνω καλύτερος σε όλους τους τομείς. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα», σημείωσε.

Ο Καμαρά δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ξέρω την ατμόσφαιρα και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Είναι απίστευτοι. Έλαβα πολλά μηνύματα αγάπης και ανυπομονώ να τους το ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο», ανέφερε.

Όσο για τους στόχους της νέας σεζόν, ο νεαρός μέσος έδειξε ξεκάθαρος. Προτεραιότητα αποτελεί η προσωπική του εξέλιξη, αλλά και η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή, ενώ στάθηκε και στη σημασία της ευρωπαϊκής πορείας.

«Θέλω να βελτιωθώ ως ποδοσφαιριστής και να αγωνιστώ σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προκριθούμε στη League Phase του Conference League. Θα δώσουμε τα πάντα και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε», κατέληξε ο Ετιέν Καμαρά.

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