Σε κίνδυνο είναι η θέση του Βιντσέντζο Μοντέλα στον πάγκο της Τουρκίας. Ο Ιταλός τεχνικός είναι πιθανό να απολυθεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά την απογοητευτική παρουσία της ομάδας που αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική με δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες.

Ο 52χρονος προπονητής, που ανέλαβε την Τουρκία το 2023, έχει συμβόλαιο σε ισχύ ως το 2028, δηλαδή μέχρι και το ερχόμενο Euro. Ωστόσο δέχεται σκληρή κριτική για την παρουσία της ομάδας στο Μουντιάλ και η θέση του είναι εξαιρετικά επισφαλής.

Ανάμεσα στα ονόματα για την διαδοχή, είναι και αυτό του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Φατίχ Τερίμ.

Σε 35 παιχνίδια στον πάγκο της Τουρκίας ο Μοντέλα έχει απολογισμό 20 νίκες, 5 ισοπαλίες και 10 ήττες.

Vincenzo #Montella’s future on Turkey National Team’s bench is at risk. He could be sacked after the World Cup. #transfers 🇹🇷 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 20, 2026

If Turkey Football Federation sack Vincenzo #Montella after the World Cup, Fatih #Terim could be a possible candidate as replacement. #transfers https://t.co/ugHGUSRxQ5 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.