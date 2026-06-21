Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ορατός ο κίνδυνος απόλυσης Μοντέλα από την Τουρκία μετά το Μουντιάλ - Yποψήφιος για τη θέση ο Τερίμ

Ο Βιντσέντζο Μοντέλα κινδυνεύει να απολυθεί από την Τουρκία μετά την αποτυχία της στο Μουντιάλ. Yποψήφιος για τη θέση ο Τερίμ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μοντέλα

Σε κίνδυνο είναι η θέση του Βιντσέντζο Μοντέλα στον πάγκο της Τουρκίας. Ο Ιταλός τεχνικός είναι πιθανό να απολυθεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά την απογοητευτική παρουσία της ομάδας που αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική με δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες.

Ο 52χρονος προπονητής, που ανέλαβε την Τουρκία το 2023, έχει συμβόλαιο σε ισχύ ως το 2028, δηλαδή μέχρι και το ερχόμενο Euro. Ωστόσο δέχεται σκληρή κριτική για την παρουσία της ομάδας στο Μουντιάλ και η θέση του είναι εξαιρετικά επισφαλής.

Ανάμεσα στα ονόματα για την διαδοχή, είναι και αυτό του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Φατίχ Τερίμ.

Σε 35 παιχνίδια στον πάγκο της Τουρκίας ο Μοντέλα έχει απολογισμό 20 νίκες, 5 ισοπαλίες και 10 ήττες.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Μουντιάλ 2026
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο