Παρότι από πλευράς Παναθηναϊκού τηρείται σιγή ιχθύος, τα σερβικά ΜΜΕ εξακολουθούν να θεωρούν δεδομένη τη συμφωνία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η Sport Klub αναφέρει σήμερα πως η μεγάλη επιστροφή του «Ζοτς» θα επισημοποιηθεί τη Δευτέρα, στα 52α γενέθλια του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

«Η συμφωνία επιτεύχθηκε και το δίλημμα ήταν αν ο Ομπράντοβιτς θα δεσμευόταν για διετή ή τριετή συμφωνία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Αθήνα, το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029», αναφέρει η Sport Klub προσθέτοντας πως οι απολαβές του θα είναι 4 εκατ. ευρώ ετησίως και θα έχει πλήρη ελευθερία αποφάσεων για τον καταρτισμό του ρόστερ.

Μάλιστα, το σερβικό δημοσίευμα υπογραμμίζει πως ο 66χρονος προπονητής θα πλαισιωθεί από τρεις πρώην παίκτες του. «Ο πρώτος βοηθός του Ζοτς πιθανότατα θα είναι ο Μάικ Μπατίστ, ο θρυλικός άσος του Παναθηναϊκού από την εποχή των τροπαίων του Ομπράντοβιτς στην Αθήνα. Την περασμένη σεζόν, ο Μπατίστ ήταν μέλος του προπονητικού επιτελείου του Ντάρκο Ραγιάκοβιτς στους Τορόντο Ράπτορς. Το προπονητικό επιτελείο σίγουρα θα περιλαμβάνει τον Βασίλη Ξανθόπουλο, προπονητή του Περιστερίου και πρώην παίκτη του Ζέλικο στον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα επιστρέψει σε διευρυμένο ρόλο, όχι ως προπονητής», αναφέρεται.

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