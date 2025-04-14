Λογαριασμός
Σκληρή απάντηση του ΥΠΕΞ σε τουρκική ανάρτηση για τη «Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη»

«Η συνθήκη της Λωζάννης είναι σαφής και αναφέρεται ρητά σε θρησκευτική και όχι εθνική μειονότητα στη Θράκη» σημειώνει το ΥΠΕΞ

ΥΠΕΞ

«Η συνθήκη της Λωζάννης είναι σαφής και αναφέρεται ρητά σε θρησκευτική και όχι εθνική μειονότητα στη Θράκη» σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του, σχολιάζοντας σχετική τουρκική ανάρτηση για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη.

Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία σέβεται απόλυτα τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη και καταλήγει: «Επιφυλάσσει δε, στους Έλληνες πολίτες, μέλη της μειονότητας, πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία».

Νωρίτερα, το ΥΠΕΞ της Τουρκίας με μια προκλητική ανάρτηση στο «X», ευχόταν «χρόνια πολλά για τα 98 χρόνια της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, της παλαιότερης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης! Υποστηρίζουμε τις δικαιολογημένες προσπάθειες και τον έντιμο αγώνα της Ένωσης να χρησιμοποιήσει το όνομά της, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

