Μητσοτάκης: Καταδικάζω σθεναρά την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ

«Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», τονίζει ο κ. Μητσοτάκης

Τη σημερινή εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ που σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας 22 Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους και 545 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, καταδικάζει με μήνυμά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

I strongly condemn today’s atrocious terrorist attack against Israel, causing a high number of casualties among civilians. We stand by the people of Israel and fully support its right to self- defense.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2023

Σε ανάρτησή του στο "X" ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει:«Καταδικάζω σθεναρά τη σημερινή αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Πηγή: skai.gr

