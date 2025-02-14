Το αμαξοστάσιο των Οδικών Συγκοινωνιών (ΟΣΥ) στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, όπου στεγάζονται καινούργια ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και λεωφορεία φυσικού αερίου, επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Βασίλη Οικονόμου, ενημερώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΣΥ Στέφανο Αγιάσογλου για τα 100 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία τύπου midi, μήκους 9 μέτρων, που εντάχθηκαν στις λεωφορειακές γραμμές της ΟΣΥ και τα οποία προστίθενται στα 278 καινούργια λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που κυκλοφορούν ήδη στην Αττική.

Καθώς οι δρομολογήσεις λεωφορείων συνεχίζονται, ο στόλος που εξυπηρετεί την Αττική θα έχει ενισχυθεί κατά 405 οχήματα έως τα τέλη Φεβρουαρίου, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό και διευκολύνοντας την κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο του στόχου για απόκτηση συνολικά 950 νέων λεωφορείων εντός του 2025.

Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί νέος διεθνής διαγωνισμός για την απόκτηση ακόμα 125 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, μήκους 12 μέτρων, για τις δημόσιες συγκοινωνίες της Αττικής, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026 και μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις τεχνολογικά εξελιγμένες εφαρμογές των καινούργιων λεωφορείων, όπως το αλκοολόμετρο στη θέση του οδηγού. Πλέον κάθε οδηγός θα υποβάλλεται σε αλκοτέστ και μόνο εφόσον το τεστ είναι αρνητικό θα ξεκινά το λεωφορείο.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Η στήριξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της πρωτεύουσας αποτελεί ένα κεντρικό στοίχημα της κυβέρνησης και χαίρομαι που πιστοποιώ και σήμερα ότι αυτός ο σύνθετος σχεδιασμός υλοποιείται ακριβώς όπως τον έχουμε προγραμματίσει.

Είχα την ευκαιρία, σήμερα, να επιβλέψω καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία και λεωφορεία φυσικού αερίου, τα οποία εντάσσονται στο δυναμικό των λεωφορείων που εξυπηρετούν τις ευρύτερες ανάγκες του λεκανοπεδίου.

Σκοπός μας -και θα τον πετύχουμε- είναι να έχουμε 900 καινούργια λεωφορεία έως τα μέσα του 2025, αλλά βέβαια δεν αρκεί μόνο να αντικαθιστούμε παλαιότερα λεωφορεία με νεότερα φιλικά προς το περιβάλλον, προσβάσιμα στους συμπολίτες μας με αναπηρία, το πολύ σημαντικό στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε είναι να αυξήσουμε και τη συχνότητα των δρομολογίων, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετούνται καλύτερα και γι’ αυτό χρειαζόμαστε, όχι μόνο περισσότερα λεωφορεία, αλλά και περισσότερους οδηγούς.

Το Υπουργείο θα έχει την ευκαιρία πολύ σύντομα να παρουσιάσει τον συνολικό μας σχεδιασμό για την αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην πρωτεύουσα, όχι μόνο όσον αφορά στα λεωφορεία, αλλά και τις παρεμβάσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε στο Μετρό, για το πώς θα αντικαταστήσουμε παλιούς, εν πολλοίς απαρχαιωμένους συρμούς με καινούργιους και για το πώς -και εκεί κάνουμε μια προσπάθεια- να αυξήσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων. Δεν νοείται μία πρωτεύουσα του 21ο αιώνα να μην έχει ένα σύγχρονο σύστημα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Γνωρίζουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια -και ως απότοκο της κρίσης- δεν είχαν γίνει ουσιαστικές επενδύσεις, ειδικά στα λεωφορεία μας. Τρέχουμε, λοιπόν, με μεγάλη ταχύτητα να καλύψουμε το χαμένο χρόνο, έχοντας πάντα στο μυαλό μας την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τους οποίους θέλουμε να στρέψουμε προς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αξιοποιώντας και τις καινούργιες τεχνολογίες, όπως το tap-and-ride, το οποίο με χαρά βλέπω ότι ήδη το έχουν αγκαλιάσει, ειδικά οι νεότεροι συμπολίτες μας.

Οπότε θα περιμένετε λίγο να δείτε και τη συνολική παρουσίαση του Υπουργείου τις επόμενες μέρες, για να δείτε το σχεδιασμό της κυβέρνησης σε όλη του την έκταση».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: «Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, για 1η φορά μετά από 15 χρόνια, προχωρά, με βάση τις δεσμεύσεις μας. Αυτές τις ημέρες κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας επιπλέον 100 9μετρα, ηλεκτρικά λεωφορεία, όλα με ενσωματωμένη τη δυνατότητα πληρωμής κομίστρου με κάρτα, και τις επόμενες ημέρες θα προστεθούν 27 18μετρα, φυσικού αερίου λεωφορεία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό νέων λεωφορείων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής στα 405.

Ο στόχος παραμένει για συνολικό αριθμό 950 νέων λεωφορείων εφέτος, ενώ βγήκε και νέος διαγωνισμός, για 125 νέα λεωφορεία μέσα στο 2026. Όλα αυτά βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προσβασιμότητα των μεταφορών»

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.