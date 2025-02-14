Χαρδαλιάς: Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μας τρομοκρατήσει - Η επίθεση στην αυτοδιοίκηση είναι επίθεση στην κοινωνία των πολιτών

Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας στη Δυτική Αττική, στην Ελευσίνα, (οδ. Ηρώων Πολυτεχνείου), τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, τέσσερις νεαροί με καλυμμένα τα πρόσωπα και εφοδιασμένοι με κράνη, λοστούς και κοντάρια, κατέστρεψαν τις γλάστρες στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Στη συνέχεια έσπασαν τους υαλοπίνακες του ισογείου και προέβησαν σε βανδαλισμό των γραφείων. Το πλήρωμα διερχόμενου περιπολικού της ΕΛΑΣ, συνέλαβε τον έναν από τους δράστες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις διέφυγαν και καταζητούνται.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, ο συλληφθείς κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων του στο αστυνομικό τμήμα, διαπιστώθηκε ότι είναι κάτοικος της περιοχής που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ έχει συλληφθεί και άλλες φορές για ανάλογες πράξεις.

"Κανείς και τίποτα δεν πρόκειται να μας τρομοκρατήσει, κανείς και τίποτα δεν πρόκειται να ανακόψει ούτε στο ελάχιστο τις προσπάθειες που κάνει η διοίκησή μας για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, σε κάθε μία από τις 66 ξεχωριστές γειτονιές της Αττικής μας" δήλωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς καταδικάζοντας απερίφραστα τη βίαιη επίθεση.

"Η αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά από κάθε άλλον στους πολίτες, στις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε τοπικής κοινωνίας. Η επίθεση στην αυτοδιοίκηση είναι επίθεση στην ίδια την κοινωνία των πολιτών, είναι ευθεία επίθεση στην καρδιά της δημοκρατίας. Οι ‘γνωστοί άγνωστοι', κρυμμένοι πίσω από τις κουκούλες και τα κράνη τους, επιλέγουν να στρέφονται εναντίον των δημοκρατικών ελευθεριών, κινούμενοι στο σκοτάδι, επιβάλλοντας με τη βία και το μίσος τις αντικοινωνικές τους θέσεις. Εμείς, επιλέγουμε να απαντάμε με το έργο μας, δίνοντας στο φως της ημέρας τον διαρκή αγώνα του αυτονόητου, για όλους τους πολίτες, με την κοινωνία στο πλευρό μας. Έτσι θα συνεχίσουμε, χωρίς φόβο, χωρίς να κάνουμε πίσω ούτε βήμα από αυτό που υποσχεθήκαμε στους πολίτες της Αττικής. Και αυτή την υπόσχεσή μας θα την τηρήσουμε μέχρι κεραίας. Συνεχίζουμε, πάντα δυνατά, για να πάμε την Αττική μπροστά".

Τέλος, στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε άμεσα ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Κλεάνθης Βαρελάς, ο οποίος κατέθεσε και μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

