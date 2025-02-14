Μετωπική ΠΑΣΟΚ με κυβέρνηση για Τέμπη, Σορβόνη και «αιώνιους φοιτητές»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε στην Κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους χειρισμούς στην τραγωδία των Τεμπών. Για μια ακόμη φορά ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για συγκάλυψη και μίλησε για «ενορχηστρωτή» δείχνοντας τον Πρωθυπουργό.

«Ή έχουμε ένα επικίνδυνα ανίκανο σύστημα εξουσίας ή έχουμε ένα επικίνδυνα ικανό για όλα σύστημα εξουσίας. Εγώ, λοιπόν, και μέσω της προσωπικής μου εμπειρίας στο θέμα των υποκλοπών, επιλέγω το δεύτερο. Είναι ικανοί για όλα μπροστά στο φόβο να χάσουν την εξουσία» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Όσο για τα τρία νέα βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι δεν αποκαλύπτουν τον λόγο της έκρηξης και της ανάφλεξης. Υπογράμμισε ότι όταν έρθουν νέα στοιχεία από πορίσματα θα προχωρήσει στην πρωτοβουλία για πρόταση δυσπιστίας μένοντας σταθερός στη θέση του και τόνισε ότι «Πρέπει να αλλάξει η Κυβέρνηση». Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις απάντησε ότι τον προβληματίζουν αλλά δεν τον κάμπτουν ενώ υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα και αν αγωνιστούν μπορεί να γίνει και πρώτο για να αλλάξει σελίδα ο τόπος.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη έχει κλονιστεί»

Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ στη Δικαιοσύνη.

«Όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είχα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ καθαρός και ευθύς. Η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου και προς την εξουσία το κράτος τον Πρωθυπουργό και προς τη Δικαιοσύνη» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Αντώνη Σρόιτερ, ενώ βέλη προς τη δικαιοσύνη έστρεψε και σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

«Η εμπιστοσύνη μου έχει κλονιστεί στη Δικαιοσύνη και θέλω να σας πω γιατί καλό είναι να φωτογραφίζουμε πράγματα, ότι αυτή η έκρηξη αντισυστημικότητας είναι ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη εκατομμυρίων Ελλήνων απέναντι στους Θεσμούς» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα σταχυολόγησε τις προτάσεις του κόμματος ενόψει της Συνταγματικής αναθεώρησης για τη δικαιοσύνη:

«Θα προτείνουμε την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Δεν θα επιλέγεται από το κυβερνών κόμμα. Θα βρεθεί άλλος τρόπος για να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση των δικαστικών, δεν θα μπορούν να παίρνουν δημόσια θέση. Πρέπει να συζητήσουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Πρέπει να υπάρχει ένα ευέλικτο πλαίσιο για να μην έχουμε περιπτώσεις Καραμανλή ή Τριαντόπουλου», δήλωσε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

«Πανεπιστήμιο της Σορβόννης... α λα Πιερρακάκης»

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης την είδηση για το παράρτημα της Σορβόνης που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στην χώρα μας. Είναι μια παταγώδης αποτυχία της Κυβέρνησης ανέφερε για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά που έρχονται στην Ελλάδα

«Η Σορβόννη που έρχεται, είναι 44η στη γαλλική κατάταξη και στη 920η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, όταν πολλά ελληνικά πανεπιστήμια είναι σε υψηλότερες θέσεις», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που σχολίασε την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη οτι «η Ελλάδα και η Κούβα είναι οι δύο τελευταίες χώρες» που δεν είχαν τέτοια ιδρύματα σημειώνοντας: «Ξέρετε ποια είναι η πλάκα; Το Πανεπιστήμιο της Αβάνας είναι στη 620η θέση και το “Πανεπιστήμιο της Σορβόννης... α λα Πιερρακάκης” είναι στην 920η, τριακόσιες θέσεις πίσω» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κόντρα και για τους «αιώνιους φοιτητές»

Η αιχμή του Κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για διχογνωμία στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη διαγραφή των «αιώνιων φοιτητών» από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και η απορία του για ποιο ΠΑΣΟΚ μιλάμε του Παραστατίδη η της Διαμαντοπούλου δεν έμεινε αναπάντητη από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Το ΠΑΣΟΚ νομοθέτησε το ανώτατο χρονικό όριο σπουδών με τον νόμο 4009/2011 (νόμος Διαμαντοπούλου) και επιπλέον υπερψήφισε τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4957/2022 εκφράζοντας όμως τις επιφυλάξεις του για την οριζόντια εφαρμογή του μέτρου, καθώς και για την κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στους πραγματικά ανενεργούς φοιτητές και όσους αγωνίζονται για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους» ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, με τον Πρόεδρο να ανεβάζει στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram βίντεο.

