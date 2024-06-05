Να «μην παίξουν τη χώρα στα ζάρια» κάλεσε τους πολίτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συγκέντρωση της ΝΔ στην Προβλήτα 1 στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενόψει των ευρωεκλογών της Κυριακής 9 Ιουνίου.

«Όλη η Ελλάδα θα παραμείνει γαλάζια και στις εκλογές της Κυριακής. Πρόκειται για αναμέτρησηςπου αφορά στοιχήματα ολόκληρης της ηπείρου, αλλά και της δικής μας καθημερινότητας» σημείωσε.

Κάνοντας έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «όλα αυτά δεν έτυχαν, πέτυχαν».

«Πρέπει να αναλογιζόμαστε σε κάθε εκλογή από πού ξεκινήσαμε με τα όσα μεσολάβησαν να είναι πολύ σημαντικά για να παιχθούν στα ζάρια όπως θέλουν οι αντίπαλοί μας στις φετινές ευρωεκλογές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Δεν ωραιοποιώ τα πράγματα, δεν το έχω κάνει ποτέ μου, διευκρίνισε, πρέπει όμως να δούμε τη θετική δυναμική. Τέσσερα ρήματα έχουμε για πυξίδες στην κυβέρνησή μας: νιώθουμε, δρούμε, ακούμε, και πάντα προσπαθούμε για να είμαστε καλύτεροι κάνοντας καλύτερη την Ελλάδα.

Ένα όνειρο δεκαετιών για τη Θεσσαλονίκη, η αναβίωση του Κυβερνείου (Παλατάκι) γίνεται πράξη με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφτηκε ανάμεσα στη Βουλή των Ελλήνων, το Υπερταμείο και την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), με σκοπό την αξιοποίησή του, υπογράμμισαν νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, στη διάρκεια της τελετής υπογραφής.

«Πάντα αρχίζει η νίκη από τη Θεσσαλονίκη», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του σε προεκλογική συγκέντρωση στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και αναφερόμενος στο ψιλόβροχο σχολίασε ότι «αποδείξαμε, για μια ακόμη φορά, πως είμαστε κόμμα παντός καιρού».

«Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας σας ευχαριστώ για την υποδοχή και τον ενθουσιασμό σας», τόνισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Κι εγώ νιώθω μεγάλη συγκίνηση κάθε φορά που είμαι στη Θεσσαλονίκη μας, την οποία τιμώ και ως βουλευτής της. Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας κατέχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, μία θέση που θα διεκδικεί πλέον και στην καρδιά της Ευρώπης μετά τις ευρωεκλογές της Κυριακής, που θα αναδείξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, τη μεγάλη νικήτρια».

«Ολη η Ελλάδα είναι μπλε», φώναξαν οι συγκεντρωμένοι και ο πρωθυπουργός απάντησε: «Εσείς κάνατε όλη την Ελλάδα μπλε και θα παραμείνει γαλάζια όλη η Ελλάδα και στις εκλογές της Κυριακής.

Σε αυτό το ρόλο που αξίζει στη Θεσσαλονίκη και θα κατακτήσουμε μαζί. Πρόκειται για μία αναμέτρηση που αφορά στοιχήματα ολόκληρης της ηπείρου, αλλά και της δικιάς μας καθημερινότητας. Σε μία ευρωπαϊκή διαδικασία, ωστόσο, που δεν θα υπήρχε χωρίς την πορεία που πρώτος χάραξε ο ιδρυτής μας, ο Μακεδόνας, ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ήταν αυτός που έβαλε τη χώρα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και η παράταξή μας ήταν αυτή που την κράτησε στην Ευρώπη όταν κινδύνεψε από τις περιπέτειες του λαϊκισμού".

Για τη Ν.Δ. ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός είναι εθνικό καθήκον, είπε ο κ. Μητσοτάκης και απάντησε σε όσους μιλούν για πατριωτισμό λέγοντας ότι πρόκειται για «πατριώτες του τηλεμάρκετινγκ».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης συνεχάρη και από αυτό το βήμα τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ως εξης:

"Φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, αποδείξαμε, για ακόμα μία φορά ότι είμαστε κόμμα παντός καιρού.

Σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας και για τον ενθουσιασμό σας, ειδικά τη νεολαία μας, τις ΟΝΝΕΔίτισσες και τους ΟΝΝΕΔίτες, τις ΔΑΠίτισσες και τους ΔΑΠίτες.

Ξέρετε ότι κι εγώ νιώθω μεγάλη συγκίνηση κάθε φορά που είμαι στη Θεσσαλονίκη μας, την οποία τιμώ και ως βουλευτής της. Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας κατέχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, μια θέση που θα διεκδικεί πλέον και στην καρδιά της Ευρώπης, μετά τις εκλογές της Κυριακής, που θα αναδείξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη νικήτρια. Εσείς κάνατε όλη την Ελλάδα μπλε και θα παραμείνει γαλάζια όλη η Ελλάδα και στις εκλογές της Κυριακής. Αυτόν τον ρόλο, λοιπόν, που αξίζει στη Θεσσαλονίκη θα κατακτήσουμε μαζί.

Πρόκειται για μία αναμέτρηση που αφορά στοιχήματα ολόκληρης της ηπείρου, αλλά και της δικής μας καθημερινότητας. Σε μία ευρωπαϊκή διαδικασία, ωστόσο, που δεν θα υπήρχε χωρίς την πορεία που πρώτος χάραξε ο ιδρυτής μας, ο Μακεδόνας, ο εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ήταν αυτός που έβαλε τη χώρα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και η παράταξή μας ήταν αυτή που την κράτησε στην Ευρώπη όταν κινδύνευσε από τις περιπέτειες του λαϊκισμού.

Είναι μία ευρωπαϊκή εντολή την οποία υπηρετεί διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία, μετατρέποντας τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό σε εθνικό καθήκον. Έτσι πετύχαμε να καθιερωθεί ο Έβρος ως το ανατολικό σύνορο της Ένωσης, μετά τις μεταναστευτικές εισβολές. Έτσι αντισταθήκαμε στον Covid με το «πράσινο διαβατήριο». Έτσι μπορέσαμε να βάλουμε πλαφόν στις τιμές του αερίου όταν ξέσπασε η ενεργειακή καταιγίδα.

Ένας μακρύς κατάλογος προσπαθειών και αποτελεσμάτων, με πιο σημαντικό εκείνο που προσωπικά διαπραγματεύτηκα: τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που φέραμε από τις Βρυξέλλες. Πόροι οι οποίοι χρηματοδοτούν τώρα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας: ανακαινίσεις νοσοκομείων, σύγχρονα σχολεία με ψηφιακούς πίνακες, μεγάλα έργα, ενισχύσεις επιχειρήσεων, δίπλα σε ένα κράτος το οποίο ψηφιοποιείται διαρκώς.

Όλα αυτά δεν έτυχαν, πέτυχαν. Πέτυχαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγοντας, πλέον, τον δρόμο σε νέες διεκδικήσεις: περισσότερα κονδύλια για τους αγρότες μας και τους μικρομεσαίους, ρύθμιση αθέμιτων πρακτικών κάποιων πολυεθνικών που τροφοδοτούν την ακρίβεια, μια πιο αποτελεσματική πολιτική για το μεταναστευτικό και, βέβαια, μια κοινή αμυντική ομπρέλα πάνω από την επικράτεια όλων των κρατών-μελών.

Είναι η δική μας συγκεκριμένη ευρωπαϊκή ατζέντα που αντιτάσσουμε στην αμήχανη σιωπή των άλλων δυνάμεων. Αιτήματα με τεκμηριωμένες προτάσεις που βρίσκονται ήδη στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ώρα που κάποιοι άλλοι δεν έχουν να επιδείξουν παρά μόνο τη δυσφήμιση της ίδιας τους της χώρας, φτάνοντας στο σημείο, μάλιστα, να ζητήσουν ακόμα και διακοπή κεφαλαίων προς την Ελλάδα. Λυπάμαι, λυπάμαι πραγματικά, αλλά τέτοιους ευρωβουλευτές δεν τους έχει ανάγκη η πατρίδα.

Θέλουμε εκπροσώπους που να πιστεύουν στην Ευρώπη, που να ξέρουν, επίσης, να μάχονται στους δύσκολους συσχετισμούς της, μένοντας μακριά από κομματικές σκοπιμότητες, φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Έχοντας τη γενναιότητα να είναι πάνω από όλα βουλευτές της Ελλάδας στην Ένωση και όχι απλοί κομματάρχες εξ Ευρώπης στην Ελλάδα.

Απέναντι σε όλα αυτά τα κρίσιμα για την επόμενη πενταετία, τον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο, τι ακούμε από την αντιπολίτευση; «Να πληγωθεί η Νέα Δημοκρατία, να τραυματιστεί ο Μητσοτάκης». Με ένα θράσος που προσβάλει την επιλογή των πολιτών πριν από 11 μήνες. Το 41% είστε όλοι εσείς, οι πολίτες που μας εμπιστεύθηκαν στις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου.

Αλλά με συνθήματα που ένα μόνο αποκαλύπτουν: ότι ο αποκλειστικός στόχος τους είναι η Ελλάδα να εκτροχιαστεί από την πορεία προόδου που ακολουθεί εδώ και πέντε χρόνια.

Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη τούς στέλνει το μήνυμα: δεν θα τους κάνουμε το χατίρι. Δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε ότι πριν από το καλοκαίρι του 2019 αυτός ο τόπος έμενε αιχμάλωτος των φόρων, της ανεργίας και των μνημονίων, με διάτρητα σύνορα -εσείς στη Βόρεια Ελλάδα το ξέρετε πολύ καλά-, με τις Ένοπλες Δυνάμεις παραμελημένες.

Ένας τόπος βυθισμένος στη διεθνή ανυποληψία, χωρίς εξαγωγές, με ελάχιστες επενδύσεις, χωρίς επιχειρηματικά σχέδια, αλλά κυρίως χωρίς ελπίδα. Σε μια κοινωνία παραλυμένη, κουρασμένη, διχασμένη από το δόγμα -τα θυμάστε αυτά- «ή εμείς ή αυτοί».

Κι όμως, αν και η χώρα είχε ήδη χάσει σχεδόν το 30% του ΑΕΠ της, άρχισε αμέσως να κερδίζει το χαμένο έδαφος. Σήμερα εμφανίζουμε έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, με εκατοντάδες επενδύσεις, με την ανεργία, που τόσο αφορά εσάς τους νέους, να πέφτει από το 18% στο 10%.

Να μην ξεχνάμε, εμείς είμαστε η παράταξη που ελάφρυνε τους Έλληνες από 50 φόρους. Εμείς είμαστε η παράταξη που βελτίωσε το μέσο εισόδημα κατά περίπου 20%, τον κατώτατο μισθό κατά 28%.

Προσέξτε, δεν επικαλούμαι κανένα στοιχείο για πανηγυρισμό. Αλλά θέλω να απαντήσω στον αντιπολιτευτικό μηδενισμό. Και το κάνω, ακόμα, γιατί αξίζει να αναλογιστούμε όχι μόνο το πόσο μπροστά θέλουμε να φτάσουμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και άλλα, μεγάλα άλματα.

Πρέπει να αναλογιζόμαστε σε κάθε εκλογή από πού ξεκινήσαμε, με τα όσα μεσολάβησαν να είναι πολύ σημαντικά για να παιχτούν στα ζάρια, όπως θέλουν οι αντίπαλοί μας στις φετινές ευρωεκλογές.

Φίλες και φίλοι, συμμαχητές της παράταξης από την Θεσσαλονίκη, ασφαλώς δεν λείπουν οι δυσκολίες. Δεν τις κρύψαμε ποτέ: η ακρίβεια, ο επίμονος πληθωρισμός στα τρόφιμα. Γι' αυτό και υψώνουμε διαρκώς αναχώματα στις ανατιμήσεις και προχωρούμε σε μόνιμες αυξήσεις. Αυτές οι μόνιμες αυξήσεις θα μείνουν και μετά το πέρασμα του πληθωρισμού.

Γι' αυτό, όμως, πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών. Ποιος; Εγώ, ο κεντροδεξιός. Όχι, όμως, οι «αριστεροί του γλυκού νερού», που τις ξορκίζουν μόνο στα λόγια.

Μιλάω έτσι γιατί γνωρίζω καλά τις παγίδες και τις δυσκολίες που συναντάμε ακόμα στον δρόμο μας. Γνωρίζω, όμως, και κάτι ακόμα: γνωρίζω τις υψηλές προσδοκίες που έχουν οι πολίτες από εμάς. Δεν ωραιοποιώ τα πράγματα, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Δείχνω, όμως, τη θετική δυναμική.

Τέσσερα ρήματα έχουμε για πυξίδες στην κυβέρνησή μας: νιώθουμε, δρούμε, ακούμε και πάντα προσπαθούμε. Προσπαθούμε για να γινόμαστε καλύτεροι, κάνοντας καλύτερη όλη την Ελλάδα, για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.

Είναι μια αναμέτρηση διαρκείας, ανεξάρτητα αν τα δύσκολα δείχνουν να υποχωρούν. Ναι, ο πληθωρισμός τον Μάιο έπεσε στο 2,3%, κάτω από αυτόν της ευρωζώνης, στο πιο χαμηλό σημείο εδώ και τρία χρόνια. Αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε.

Οι συντάξεις, οι μισθοί στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, βελτιώνονται. Αυτή η κυβέρνηση έδωσε για πρώτη φορά αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους μετά από 14 χρόνια. Τον κατώτατο μισθό τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ, είναι σήμερα στα 830 ευρώ. Η μέση αμοιβή κινείται κοντά στα 1.300 ευρώ.

Όμως, θα το ξαναπώ: δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι μέχρι η εισαγόμενη απειλή της ακρίβειας να τιθασευτεί. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Γι' αυτό και η πολιτεία θα είναι δίπλα στα νοικοκυριά, όχι μόνο με έκτακτες παρεμβάσεις και μόνιμες αυξήσεις, αλλά συνεχίζοντας την ελάφρυνση των πολιτών από φόρους και εισφορές, ώστε με αυτόν τον τρόπο το εισόδημα να οχυρώνεται απέναντι στις ανατιμήσεις.

Θυμίζω ότι το αφορολόγητο έχει ήδη αυξηθεί κατά 1.000 ευρώ για τις οικογένειες με παιδιά. Εμείς είμαστε αυτοί που όχι μόνο δώσαμε αλλά αυξήσαμε το επίδομα γέννας, γιατί ενδιαφερόμαστε για την ελληνική οικογένεια, γιατί ξέρουμε ότι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι τεράστιο, γιατί πρέπει να στηρίξουμε τα εργαζόμενα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα παιδιά. Εμείς είμαστε αυτοί που επεκτείναμε το επίδομα μητρότητας, για εννέα μήνες, στις ελεύθερες επαγγελματίες και στις αγρότισσες.

Όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν ορατό και ρεαλιστικό τον στόχο που έχουμε θέσει. Όχι μόνο θα πετύχουμε -θυμηθείτε αυτό που σας λέω-, θα ξεπεράσουμε τον μέσο μισθό των 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Και ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ.

Δυο κουβέντες για τη Θεσσαλονίκη μας, η οποία και αυτή αλλάζει πρόσωπο. Το Μετρό που τόσο περιμέναμε είναι έτοιμο, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του πριν το τέλος του χρόνου. Ένα Μετρό υπόδειγμα, το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να έχουμε και Μετρό και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Και όταν ανοίξουν οι σταθμοί, θα το επιβεβαιώσετε και εσείς οι ίδιοι. Με την επέκταση στην Καλαμαριά να εξυπηρετεί από το 2025 παραπάνω από 300.000 επιβάτες.

Σήμερα, λίγο πριν έρθω να σας μιλήσω, βρέθηκα σε ένα ιστορικό κτίριο της πόλης, στο Κυβερνείο, στο «Παλατάκι», κ. Περιφερειάρχα, το οποίο ξέρετε πόσο ταυτισμένο είναι με την ιστορία αυτής της πόλης. Υπογράψαμε μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής τη σύμβαση με την οποία θα γίνει πλήρης επισκευή του κτιρίου αυτού και θα αποδοθεί και πάλι ως δημόσιος χώρος στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, όπως αρμόζει στην ιστορία του.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ προχωρά. Το Flyover, ναι, είναι μια ταλαιπωρία για την πόλη, αλλά, όταν ολοκληρωθεί, θα δικαιωθούμε για την επιλογή μας να κάνουμε αυτή την πολύ μεγάλη παρέμβαση και θα αποζημιωθείτε για τη σημερινή ταλαιπωρία.

Το ίδιο ισχύει και για τα δύο νέα νοσοκομεία, το παιδιατρικό στο Φίλυρο, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται, και το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο «Καρατάσιου».

Και βέβαια, θυμάστε, είχα έρθει να σας πω ότι δεσμεύομαι ότι τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη θα κυκλοφορούν 110 ηλεκτρικά λεωφορεία. Κάναμε και αυτή τη δέσμευσή μας πράξη. Όλα θα κυκλοφορούν έως τα μέσα του μήνα Ιουνίου.

Δεν είμαι σήμερα εδώ κοντά σας για να κάνω κυβερνητικό απολογισμό. Όμως, είμαι εδώ για να υπογραμμίσω τη σημασία των ευρωεκλογών για τη ζωή στην Ελλάδα. Σκεφτείτε λίγο πόσο σημαντικό θα ήταν για τη χώρα μας να υψωθεί μία αντιαεροπορική «ασπίδα» πάνω από την Ευρώπη, ώστε να ελαφρυνθούν οι δικές μας αμυντικές δαπάνες. Και δεν θα έπρεπε να ισχύσουν οι 11 προτάσεις μας για τους αγρότες για να μειωθεί το κόστος παραγωγής;

Γιατί υπάρχει και η λύση των αντιπάλων μας: με επιπολαιότητα να αδιαφορήσουμε για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, για τους ευρωπαϊκούς πόρους που θα γίνονται δρόμοι και νοσοκομεία, επιλέγοντας να απέχουμε από τις διεκδικήσεις μας. Αν χρειαστεί να υποχωρήσουμε και στο μεταναστευτικό, ίσως να γκρεμίσουμε και το φράχτη στον Έβρο. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά;

Να, λοιπόν, πώς η αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου αποκτά πρόσημο ευρωπαϊκό και μαζί ελληνικό. Πολύ περισσότερο όταν κάποιοι τη θεωρούν δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα εναντίον της κυβέρνησης με σύνθημα την «ανατροπή». Ανατροπή τίνος; Των αυξήσεων των μισθών και της μείωσης της ανεργίας; Ανατροπή της προόδου των μεγάλων έργων; Της ανακαίνισης των νοσοκομείων; Του Ψηφιακού Σχολείου; Το ψηφιακό φροντιστήριο δωρεάν για τα παιδιά της Γ' Λυκείου θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο για να διευκολύνουμε τις ελληνικές οικογένειες, ειδικά στις δυσπρόσιτες περιοχές. Ανατροπή τίνος; Του εξοπλιστικού προγράμματος αυτής της κυβέρνησης;

Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες της Θεσσαλονίκης, σε έναν αβέβαιο κόσμο, τα επόμενα πέντε χρόνια θα κρίνουν πολλά για την άμυνα της Ευρώπης συνολικά. Γι' αυτό και η Ελλάδα την προτάσσει στον προγραμματισμό των Βρυξελλών.

Ταυτόχρονα, όμως, προωθούμε και τις δικές μας αυτόνομες επιλογές. Αύριο το πρωί, πριν παρευρεθώ σε μία όμορφη και συναισθηματική εκδήλωση του Προέδρου Macron για τα 80 χρόνια από την Απόβαση στη Νορμανδία, θα επισκεφθώ, στην πόλη της Λοριάν, τα ναυπηγεία όπου χτίζονται οι τρεις υπερσύγχρονες ελληνικές φρεγάτες Belharra. Αυτή η εικόνα είναι η απάντησή μου στους διάφορους υπερπατριώτες του τηλεμάρκετινγκ.

Την ίδια στιγμή που η διπλωματία μας εξακολουθεί να αποτελεί την άλλη όψη της ισχυρής ασπίδας μας, με την ψήφο μας να γίνεται μήνυμα προς τους βόρειους γείτονές μας. Ο δρόμος τους προς την Ευρώπη περνά και από τη χώρα μας, μέσα από τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, του κράτους δικαίου, των Συνθηκών, κάτι το οποίο αφορά τόσο τα Σκόπια, όσο και τα Τίρανα.

Την ίδια ώρα, και στην Τουρκία πρέπει να ακουστεί η πρόθεση του λαού μας να χτίσει σχέσεις φιλίας και όχι αντιπαράθεσης μαζί της. Ώστε μέχρι να λυθεί η μόνη διαφορά μας, δηλαδή η χάραξη υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, να ζούμε χωρίς επικίνδυνες εντάσεις. Αυτό θέλουν οι λαοί μας. Σε ήρεμα νερά, όπως λέμε, τα οποία, ωστόσο, να το ξέρουν όλοι, θα είναι πάντα ελεύθερα και γαλάζια, σαν τη σημαία μας.

Και στην ίδια πενταετία, αυτή που θα ξεκινήσει μετά τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, θα δοκιμαστεί η δυνατότητα της ηπείρου μας να αναπτύξει το δικό της βηματισμό συνολικά. Είναι η «πολιτική των τριών Α», την οποία προωθεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ένα Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κόμμα και θα παραμείνει το μεγαλύτερο κόμμα με τη δική σας ψήφο και μετά τις ευρωεκλογές. Με την πιο δυναμική νεολαία να πρωταγωνιστεί εντός της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ποια είναι τα «τρία Α», λοιπόν; Ανταγωνιστική οικονομία, αγροτική πολιτική ευέλικτη και άμυνα ενιαία και κοινή για τα κράτη-μέλη. Είναι κατευθύνσεις μέσα από τις οποίες η χώρα μας εντάσσει μεθοδικά και τις δικές της προτεραιότητες.

Τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα και βελτίωσή της; Σημαίνει τελικά περισσότερες ενισχύσεις, κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επένδυση στην έρευνα, στην καινοτομία, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, όπως αυτό που γίνεται σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Τι σημαίνει νέα αγροτική πολιτική; Σημαίνει ομαλότερη μετάβαση του πρωτογενούς τομέα προς τις πράσινες καλλιέργειες. Σημαίνει περαιτέρω στήριξη των συνεργατικών σχημάτων. Σημαίνει επένδυση στη διαφύλαξη του πιο πολύτιμου αγαθού που έχουμε, που δεν είναι άλλο από το νερό.

Ενώ το πρώτο βήμα για την κοινή άμυνα μπορεί να αποτελέσει, όπως είπα, η προστασία του εναέριου χώρου της ηπείρου. Σε αυτούς που μας αμφισβητούν θέλω να θυμίσω ότι δύο μήνες πριν τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης πολλοί πίστευαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει ποτέ. Και έγινε. Έτσι, σας λέω και τώρα: θα πετύχουμε ένα ενιαίο ταμείο για την άμυνα, χρηματοδοτούμενο από την Ευρώπη, το οποίο θα παρέχει μεγάλη υποστήριξη σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα.

Έχουμε και άλλες, όμως, προτεραιότητες: το μεταναστευτικό. Εμείς ήμασταν αυτοί, φίλες και φίλοι, που αλλάξαμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς φέραμε στα σύνορα του Έβρου την Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Εμείς κάναμε την Ευρώπη να ασχοληθεί σοβαρά με την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού προβλήματος και τη φύλαξη των συνόρων.

Και εμείς είμαστε αυτοί που θα βάλουμε και στην ατζέντα της Ευρώπης για την επόμενη πενταετία το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό. Συρρικνώνεται ο πληθυσμός της Ευρώπης και χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές πολιτικές για να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικογένεια.

Όμως, προσέξτε, εκτός από την ευρωπαϊκή διάσταση, η σημασία της κάλπης έχει και έναν σοβαρό εσωτερικό αντίκτυπο.

Εκείνοι που κρύβουν το προσωπικό τους πόθεν έσχες, διακινούν χωρίς ντροπή για τους υπόλοιπους εύκολες παροχές 45 δισεκατομμυρίων ευρώ την τετραετία. Είναι χρήματα τα οποία -και οι ίδιοι το γνωρίζουν- είναι ανύπαρκτα, από κάποιο «λεφτόδεντρο» το οποίο πολύ απλά υπάρχει μόνο στη φαντασία τους.

Όμως, υπάρχει κάτι χειρότερο. Είναι οι ίδιοι που εξακολουθούν να δηλητηριάζουν την κοινή γνώμη με ψέματα, που οδηγούν κατευθείαν σε νέα επιτήρηση πριν από την οριστική χρεοκοπία.

Δεν θα μιλήσω καθόλου για τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος είχε το θράσος να με αποκαλέσει εδώ, σε αυτή την πόλη, να αποκαλέσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό «Αλ Καπόνε». Και μετά να μην τολμήσει να ζητήσει μια συγγνώμη.

Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ας πολιτεύεται όπως θέλει. Αυτό το οποίο δεν πρόκειται να επιτρέψω, όμως, είναι να γυρίσει η χώρα στις εποχές των μνημονίων, της δημοσιονομικής ανισορροπίας, να ξαναβρεθούμε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αυτό δεν θα γίνει με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η πολιτική αυτής της κυβέρνησης αποσκοπεί στο να ξεφύγουμε από το χθες της κρίσης. Να συγκλίνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και όσο πιο πολύ μπορούμε με το επίπεδο ζωής των προηγμένων κρατών της Ευρώπης.

Προσέξτε, αυτό συμβαίνει ήδη σε πολλά επίπεδα. Για να σκεφτούμε λίγο, τι είναι η Ευρώπη; Τι είναι η Ευρώπη; Το gov.gr είναι Ευρώπη. Καταργεί ουρές και ταλαιπωρία. Η επιστολική ψήφος, την οποία μόνοι μας ψηφίσαμε.

Ανοίγω παρένθεση, να πω και μια κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ. Το ακούω να «πρεσβεύει τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό» και θέλω να θυμίσω ότι σε όλες οι μεγάλες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που ψηφίστηκαν από αυτή την κυβέρνηση τους 11 μήνες από τις εκλογές του Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ ήταν απέναντι: στην επιστολική ψήφο, στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, για τα οποία αυτή η ΟΝΝΕΔ έδωσε μάχη εδώ και 40 χρόνια, στον δικαστικό χάρτη. Παντού απέναντι το δήθεν προοδευτικό ΠΑΣΟΚ.

Ευρώπη είναι αυτοί οι φοιτητές να είναι σε πανεπιστήμια ελεύθερα, στα οποία δεν κάνουν πια κουμάντο οι μπαχαλάκηδες. Ναι, κι αυτό Ευρώπη είναι.

Ευρώπη είναι να εκδίδει ο e-ΕΦΚΑ τις συντάξεις γρήγορα, όπως το πετύχαμε ήδη.

Ευρώπη είναι οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τις γυναίκες εκείνες που εντοπίστηκαν με καρκίνο του μαστού, επειδή έκαναν μια δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, γιατί το κράτος τους έστειλε ένα μήνυμα και τους είπε: «πηγαίντε και φροντίστε την υγεία σας με μια προληπτική εξέταση».

Ευρώπη είναι το πρόγραμμα «Σπίτι μου», για προσιτή στέγη στους νέους. Δύο έχω συναντήσει εδώ, στην Θεσσαλονίκη, στον δρόμο που περπατούσα, νέα παιδιά που λένε «ευχαριστούμε πάρα πολύ». Θέλουμε να το επεκτείνουμε το πρόγραμμα «Σπίτι μου» και θα τα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ευρώπη είναι το κτηματολόγιο, το οποίο ολοκληρώνεται εντός του 2025.

Ευρώπη είναι τα μέτρα εναντίον της βίας των γυναικών και του bullying. Σήμερα βρέθηκα, πριν σας μιλήσω, στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου, σε ένα από τα 63 νέα Γραφεία Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας. Γιατί οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να καταγγέλλουν τέτοιες συμπεριφορές και να ξέρουν ότι το κράτος θα σταθεί δίπλα τους.

Ευρώπη είναι τα γήπεδα χωρίς βία. Και να συγχαρώ ακόμα μία φορά τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μπορεί να στεναχώρησα κάποιους άλλους, αλλά αυτά συμβαίνουν ως προς τις οπαδικές μας προτιμήσεις.

Αλλά, προσέξτε, είναι Ευρώπη το ότι καταφέραμε και οργανώσαμε ένα τελικό Conference League υποδειγματικά και ότι καταφέρνουμε μεθοδικά να διώξουμε τους χούλιγκαν από τα γήπεδα.

Για να το πω διαφορετικά: αν άλλοτε παλέψαμε -και δεν είναι τόσο μακρινή αυτή η εποχή- να μείνουμε Ευρώπη, αυτό το δύσκολο καλοκαίρι του 2015, σήμερα γινόμαστε Ευρώπη, είμαστε Ευρώπη και βαδίζουμε με σιγουριά προς την «καρδιά» της Ευρώπης, ώστε να γίνουμε πρωταγωνιστές της.

Ξέρω, όμως, ότι μένουν ακόμα να γίνουν πολλά. Όμως είναι φανερό, ο δρόμος έχει χαραχθεί. Τα έργα που υπηρετούν αυτόν τον στόχο είναι πια στις ράγες τους. Τι χρειαζόμαστε τώρα; Συνέχεια και συνέπεια.

Γι' αυτό και στις 9 Ιουνίου καλούμαστε, πρώτα και πάνω από όλα, να αρνηθούμε την αδράνεια ή την αδιαφορία, πηγαίνοντας στις κάλπες. Από το πρωί οι κάλπες είναι άδειες. Το βράδυ θα πρέπει να γεμίσουν με πολλά «γαλάζια» ψηφοδέλτια της ευρωπαϊκής Νέας Δημοκρατίας.

Να διαψεύσουμε αυτούς που πιστεύουν… Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Δεν θα κουραστώ να το λέω μέχρι να κλείσει η φωνή μου ή μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος της προεκλογικής περιόδου: οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές, δεν είναι εκλογές δεύτερης κατηγορίας.

Είναι εκλογές που έχουν σημασία για να κλείσουμε την πόρτα σε νέες περιπέτειες, για να κρατήσουμε ανοιχτό το παράθυρο της ελπίδας. Είναι εκλογές μεγάλης σημασίας, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή.

Την Κυριακή, συνεπώς, δεν υπάρχουν περιθώρια για δήθεν μηνύματα διαμαρτυρίας, αυτά που θέλουν άλλα να δηλώσουν και άλλες συνέπειες μπορεί να φέρουν στη ζωή των ψηφοφόρων με το αποτέλεσμά τους.

Το ζητούμενο των πολιτών, άλλωστε, εγώ δεν περιμένω κάθε φορά να το μάθω από τις εκλογές. Γνωρίζω καλά τα προβλήματα, τα αντιμάχομαι κάθε μέρα.

Τώρα, όμως, είναι η ώρα να μετρήσουν τα μεγάλα και τα σημαντικά και όχι τα επιμέρους και τα μικρά.

Να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτή την ψήφο ως μια καινούργια ισχυρή ενθάρρυνση για να προχωρήσουν ακόμα πιο γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις. Και, ταυτόχρονα, να δυναμώσει η εθνική φωνή στην Ευρωβουλή από το μόνο κόμμα που τελικά έχει θέσεις γι' αυτήν. Με μια απόφαση ευθύνης και ωριμότητας, για το σήμερα και την επόμενη μέρα.

Συμπολίτες μου της Θεσσαλονίκης, που αψηφήσατε σήμερα τις δύσκολες καιρικές συνθήκες για να έρθετε να με ακούσετε, επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντάς σας μόνο το εξής: όπως ποτέ δεν υποσχέθηκα θαύματα, έτσι δεν το κάνω και τώρα. Θα δεσμευτώ, όμως, και πάλι, για πιο σκληρή δουλειά και για πιο ορατά αποτελέσματα. Σε έναν διαρκή πόλεμο με τις αδυναμίες μας, αλλά και με νέα ορμή να κάνουμε πραγματικότητα τα πολλά που έχει ανάγκη ακόμα ο τόπος και ο λαός μας. Με το κεφάλι χαμηλά, αλλά με τους στόχους μας πάντα ψηλά.

Αλλά και κάτι ακόμα, κάποιοι επιμένουν να με θέλουν εκτός Ελλάδας, σε διάφορα τιμητικά αξιώματα. Ευχαριστώ, αλλά τους απαντώ με έναν στίχο γνώριμο σε εσάς: «δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω», στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα, στην παράταξή μας και στους πολίτες που με εμπιστεύονται. Θα παραμείνω πιστός στην εντολή να συμβάλλω ως Έλληνας στην πρόοδο της Ευρώπης, αλλά κυρίως ως Έλληνας στην πρόοδο της Ελλάδας.

Γι' αυτό ακριβώς σας καλώ στις ευρωεκλογές να είστε πάλι δίπλα μου, όπως μόνο εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε.

«Όχι» στους νέους πειραματισμούς, «όχι» στις νέες περιπέτειες, «όχι» στα πισωγυρίσματα.

Ένα μεγάλο «ναι» στη συνέχεια μιας διαδρομής προς την πρόοδο, με λιγότερα λάθη, με περισσότερη προσπάθεια, ώστε, όπως λέει και το σύνθημά μας, να βαδίσουμε με σιγουριά, με σίγουρα βήματα, σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη.

Ψηλά, λοιπόν, οι μπλε σημαίες της Ελλάδας, της Νέας Δημοκρατίας, ψηλά το βλέμμα στις καινούργιες διεκδικήσεις, ψηλά οι καρδιές μας για τη νέα Ελλάδα του 2030 που θέλουμε και μας αξίζει. Πάμε δυνατά για τη μεγάλη νίκη".

