Η ΝΔ φαίνεται να πλησιάζει τον πήχη του 33% που έχει θέσει για τις ευρωεκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco, η οποία διεξήχθη το διάστημα μεταξύ Κυριακής 2/6 και Τρίτης 4/6.

Στην ίδια δημοσκόπηση και σε ό,τι αφορά τη δυναμική των κομμάτων της αντιπολίτευσης ο ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση.

Σημειώνεται ότι η έρευνα έγινε πριν κορυφωθεί η αντιπαράθεση για το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη.

Στην κάρτα με την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταλαμβάνει ποσοστό 26,6% ο ΣΥΡΙΖΑ 13% Το ΠΑΣΟΚ 11%, το ΚΚΕ 6,9% η Ελληνική λύση 7,4%

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό από 29,5 μέχρι και 33,9% ο ΣΥΡΙΖΑ έως 17,8% και το ΠΑΣΟΚ έως 13,8%

Η δημοσκόπηση επίσης αποτυπώνει και το ενδιαφέρον των πολιτών για τις Ευρωεκλογές, με το 57% να απαντά «πολύ», λίγο το 25% και καθόλου το 18%

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα αν η ψήφος στις ευρωεκλογές μπορεί να αλλάξει κάτι στη χώρα, με 6 από τους 10 πολίτες να απαντούν όχι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.