Ένα όνειρο δεκαετιών για τη Θεσσαλονίκη, η αναβίωση του Κυβερνείου (Παλατάκι) γίνεται πράξη με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφτηκε ανάμεσα στη Βουλή των Ελλήνων, το Υπερταμείο και την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), με σκοπό την αξιοποίησή του, υπογράμμισαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, στη διάρκεια της τελετής υπογραφής.

"Σήμερα είναι μία μέρα χαράς και συγκίνησης καθώς κάνουμε το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη ένα όνειρο δεκαετιών ολόκληρης της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν είναι άλλο από το να αποδοθεί πάλι αυτό το ιστορικό κτίριο, τόσο ταυτισμένο με τη σύγχρονη ιστορία της Θεσσαλονίκης, πίσω στην πόλη, ως δημόσιος χώρος", είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:"Τονίζω τη δημόσια ιδιότητα των χρήσεων, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί, κατόπιν συνεννόησης της Βουλής, του Υπερταμείου και της ΕΤΑΔ, για να καταλήξω στο ότι ακριβώς η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας δεν περνά αναγκαστικά και πάντα μέσα από τη λογική του συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας αυτού του τοπόσημου επιβάλλει τη λύση η οποία δρομολογήθηκε και η οποία δεν είναι άλλη από το να αποκτήσει ουσιαστικά η Βουλή ένα πόδι, μία μόνιμη παρουσία στη Θεσσαλονίκη, έναν χώρο συζητήσεων, συνεδρίων, έναν χώρο πολιτισμού, έναν χώρο ο οποίος μπορεί να αξιοποιήσει με την ίδια άνεση το κτίριο αλλά και τον εξωτερικό χώρο. Αυτό είναι το όραμα του προέδρου της Βουλής, αυτό είναι το όραμα το οποίο στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά και ως πρωθυπουργός και ως βουλευτής Θεσσαλονίκης. Και χαίρομαι, ιδιαίτερα, για το γεγονός ότι ομόφωνα η Βουλή αποφάσισε να αναλάβει τη δαπάνη της επισκευής αυτού του κτιρίου, έτσι ώστε να μπορέσει το συντομότερο δυνατό να αποδοθεί και πάλι στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης".

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε και το σύλλογο "Φίλοι του Κυβερνείου" για τις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να φτάσουμε στη σημερινή εξέλιξη.

Κ. Τασούλας: Το Ζάππειο της Θεσσαλονίκης

Μέχρι και πέρυσι η αναβίωση του Κυβερνείου ήταν όνειρο θερινής νυκτός για τη Θεσσαλονίκη, ο καημός της περιοχής, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Κ.Τασούλας και υπογράμμισε:"Δεν είναι πια όνειρο. Είναι ένα σχέδιο συγκροτημένο, μελετημένο, εμπεριστατωμένο, με χρονοδιάγραμμα και με δυνατότητα υλοποίησης. Αυτό το σχέδιο λέει ότι το Υπερταμείο και η ΕΤΑΔ, συνεργαζόμενοι με τη Βουλή των Ελλήνων θα αποδώσουν στην τοπική κοινωνία ανακαινισμένο, αποκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργικότητα αυτό το υπέροχο κτίριο που θα μπορούσε να εξελιχθεί και ακόμη παραπάνω σε Ζάππειο της Βορείου Ελλάδος".

Χρύσα Αράπογλου: Εξαιρετική αρχή

Την ικανοποίηση της για τη σημερινή εξέλιξη εξέφρασε η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, η οποία παρατήρησε πως τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί εγκατάλειψη της ακτογραμμής της Θεσσαλονίκης.

"Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε στοιχεία εγκατάλειψης της ακτογραμμής της Θεσσαλονίκης, παρακμής, ρύπανσης και για μας είναι μία εξαιρετική στιγμή η σημερινή. Είναι μία εξαιρετική μέρα, διότι η αναστήλωση του Κυβερνείου μπορεί να ρυμουλκήσει και όλα τα άλλα που πρέπει να γίνουν για την ενιαία ανάπτυξη της ακτογραμμής αυτής, η οποία μπορεί να αλλάξει την όψη και το μέλλον της πόλης. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που γίνεται σήμερα και ελπίζω να είναι μία εξαιρετική αρχή και δεν μπορώ παρά να σημειώσω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μου που αναφέρατε κύριε πρωθυπουργέ ότι το Κυβερνείο αποδίδεται ως δημόσιος χώρος με δημόσιο χαρακτήρα", είπε η δήμαρχος.

Παράλληλα σημείωσε ότι το επόμενο βήμα θα πρέπει να αφορά το στρατόπεδο Κόδρα.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους εξωτερικούς χώρους του Κυβερνείου από βουλευτές της ΝΔ και τον πρόεδρο του συλλόγου " Φίλοι του Κυβερνείου" Νίκο Καρακώστα, οι οποίοι τον ενημέρωσαν και για την ιστορία του κτιρίου.

Η τελετή έγινε με φόντο το σύνθημα "το Κυβερνείο αναβιώνει η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστεί» και το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δημητριάδης και η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ Ηρώ Χατζηγεωργίου.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, οι υφυπουργοί Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μακεδονίας και Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, βουλευτές, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης κ.α.

Πηγή: skai.gr

