Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Μη αποδεκτή η λύση των δύο κρατών στο Κυπριακό - Προτείνω παγκόσμια συμμαχία για την κλιματική αλλαγή Πολιτική 01:10, 22.09.2023

«Ακούστε την Ελλάδα για το 112. Αυτός ο αριθμός έκανε τη διαφορά», είπε ο πρωθυπουργός - «Να μην αφήσουμε τους διακινητές να θέσουν τους όρους τους»