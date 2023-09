Ο Κασσελάκης σήκωσε το γάντι από την Αχτσιόγλου: Όποιος λέει ότι δεν έχω πολιτικό περιεχόμενο, δεν σέβεται τη νοημοσύνη του κόσμου Πολιτική 22:36, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ έχασε για πρώτη φορά την ψυχραιμία του - Έντονος διάλογος με δημοσιογράφο στο Αιγάλεω - Δημοσιόγραφος του... υπενθύμισε ότι τα κατεχόμενα στην Κύπρο αποκαλούνται «ψευδοκράτος»