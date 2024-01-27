Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

«H Ελλάδα καλωσορίζει τα θετικά βήματα προς την από μακρού αναμενόμενη προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και προσβλέπει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τη Συμμαχία, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο. Στο ίδιο πνεύμα, η Ελλάδα υποστηρίζει τη συνολική ενίσχυση του ΝΑΤΟ, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις ανησυχίες όλων των κρατών-μελών για την ασφάλειά τους. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.», αναφέρει σε δήλωση του στη δημοσιογράφο Λένα Αργύρη στην ΕΡΤ και στον δημοσιογράφο, Μιχάλη Ιγνατίου στον ιστότοπο Hellas Journal, o πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

