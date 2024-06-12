Γερουλάνος: Όλοι στην Αθήνα "λιώσαμε παπούτσια" στις ευρωεκλογές

Την αντίδραση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Γερουλάνου προκάλεσε η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για το κακό εκλογικό αποτέλεσμα στην Αττική.



Με ανάρτησή του στο Facebook ο κ Γερουλάνος σημειώνει πως «Όλοι ιδρώσαμε τη φανέλα», τονίζοντας ότι όλοι οι συνάδελφοί του βουλευτές στην Αττική εργάστηκαν συλλογικά και κατάφεραν να ενισχύσουν τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ.

Υπογραμμίζει επίσης ότι στα θεσμικά όργανα του κόμματος, όταν συνεδριάσουν, θα μιλήσει αναλυτικά και θα περιγράψει τους λόγους που οδήγησαν στο εκλογικό αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου.



Στην ανάρτησή του ο βουλευτής σημειώνει πως θα πάμε μπροστά μόνο όταν στεκόμαστε συλλογικά, και δεν ψάχνουμε να ρίξουμε την ευθύνη, χωρίς να κάνουμε σωστή εκτίμηση της πραγματικότητας.



Αναλυτικά η ανάρτηση:

Είχα αποφασίσει πως ό,τι έχω να πω για το εκλογικό αποτέλεσμα, να το πω στα θεσμικά όργανα.

Αυτό θα κάνω. Επειδή όμως, από την Κυριακή το βράδυ, γίνεται λόγος ότι το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τη «μεγάλη ασυμμετρία μεταξύ Περιφέρειας και Αθήνας», που σε μερικά παραπολιτικά φτάνει μέχρι και σε στοχοποίηση βουλευτών, το πήρα προσωπικά.

Και το πήρα προσωπικά, γιατί λιώσαμε παπούτσια στις ευρωεκλογές, όλοι στην Α’ Αθήνας, η Νομαρχιακή, οι τοπικές οργανώσεις, όλοι.

Και κοίταξα τους αριθμούς. Γιατί καλό είναι να μιλάμε με αριθμούς.

Ας δούμε, λοιπόν, τι έγινε σε αυτές τις ευρωεκλογές:

1. Από όλες τις Εκλογικές Περιφέρειες που έχει το ΠΑΣΟΚ βουλευτή, στην Α’ Αθηνών είχαμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο αποτέλεσμά μας, σε σχέση με τις εθνικές εκλογές πριν ένα χρόνο. 28% ποσοστιαία αύξηση, από τότε που με εμπιστευτήκατε για βουλευτή.

2. Η Α’ Αθηνών ήταν η μόνη Εκλογική Περιφέρεια που, ως ΠΑΣΟΚ, καταφέραμε να αυξήσουμε ακόμα και τον απόλυτο αριθμό ψήφων που πήραμε σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, πριν από ένα χρόνο.

3. Και στο Λεκανοπέδιο; Πέρα από την Α’ Αθηνών, σε όλες τις Εκλογικές Περιφέρειες του Λεκανοπεδίου που έχουμε βουλευτή, και στης Μιλένας, και στου Παύλου, και στου Μανώλη, και στης Νάντιας, το ΠΑΣΟΚ αύξησε περισσότερο τα ποσοστά του σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο. Στο σύνολό του, το Λεκανοπέδιο συνέβαλε ουσιαστικά στη συνολική αύξηση τού ποσοστού του ΠΑΣΟΚ.

4. Πανηγυρίζουμε; Προφανώς και όχι. Είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά, όμως η δουλειά έχει ξεκινήσει και φέρνει αποτέλεσμα.

Γιατί δεν υπάρχει βουλευτής ή στέλεχος που να μην ίδρωσε τη φανέλα σε αυτές τις εκλογές. Κανένας δεν έκανε απεργία, κανένας δεν έτρεξε περισσότερο από άλλον.

Αν παρατηρήσατε, μιλάω πάντα σε πρώτο πληθυντικό, «πήραΜΕ», «καταφέραΜΕ», «αυξήσαΜΕ».

Ξέρετε γιατί; Διότι θα πάμε μπροστά μόνο όταν στεκόμαστε συλλογικά, παραδεχόμαστε και αναγνωρίζουμε όταν γίνεται δουλειά και δεν ψάχνουμε να ρίξουμε την ευθύνη, χωρίς να κάνουμε σωστή εκτίμηση της πραγματικότητας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοινοβουλευτική μας ομάδα που κάνει δουλειά στην κοινωνία, στο Κοινοβούλιο και στα μέσα ενημέρωσης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, σε όσους συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Αυτό επιβάλλει η ενότητα.

Αυτά προς το παρόν. Τα υπόλοιπα για το τι έφταιξε, εκεί που πρέπει.

