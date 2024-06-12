Συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών σε Ελλάδα και Ευρώπη και σχολίασε τις εξελίξεις στην Γαλλία, την άνοδο της ακροδεξιάς αλλά και το αν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παραμείνει πρόεδρος της Κομισιόν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, κάνοντας λόγο για «επιτυχή αξιοποίηση» των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πάψει πια να αποτελεί το μαύρο πρόβατο σε επίπεδο ευρωζώνης σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είμαι ευτυχής που η Ελλάδα δεν αποτελεί σημείο κρίσης και συζήτησης στην Ευρωζώνη».

Αρχικά, κληθείς να σχολιάσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η ΝΔ κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 28%, δηλαδή ένα ποσοστό υψηλότερο από το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου κόμματος».

Επισήμανε ότι αυτές οι εκλογές διεξήχθησαν έναν χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές λέγοντας: «Υπήρχε μια κούραση, υπήρχε και ένας βαθμός διαμαρτυρίας για ζητήματα όπως η ακρίβεια. Έχουμε λάβει εντολή να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και θα κριθούμε στις εκλογές του 2027. Σε αντίθεση με άλλες χώρες στις οποίες οι κυβερνήσεις υπέστησαν σημαντικές ήττες, αυτό δεν συνέβη στην Ελλάδα».

Ερωτηθείς για την άνοδο της ακροδεξιάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε αρχικά ότι το ΕΛΚ αύξησε τον αριθμό των βουλευτών του. Μάλιστα, εξέφρασε την άποψη ότι «ίσως υπάρχει ένας βαθμός υπερβολής όσον αφορά τα όσα λέγονται περί στροφής στην ακροδεξιά».

Για την επανεκλογή της Φον ντερ Λάιεν στο τιμόνι της Κομισιόν, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό θα γίνει: «Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παραμείνει πρόεδρος της Κομισιόν» ανέφερε, εκτιμώντας ότι αυτό θα προκύψει μέσω της συμμαχίας των τριών πολιτικών δυνάμεων (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι), χωρίς παρ’ όλα αυτά να αποκλείει στήριξη από άλλες κυβερνήσεις και κόμματα, όχι όμως σε επίπεδο μιας συμφωνίας κορυφής.

Ερωτηθείς εάν η Ελλάδα προτίθεται να στείλει όπλα στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «δεν θα κάνουμε τίποτα που να περιορίζει τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας» και πως «δεν βρισκόμαστε στο σημείο να συζητάμε» για μαχητικά αεροσκάφη.

Επίσης, αναφέρθηκε στην «επιτυχή αξιοποίηση» των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και στις επενδυτικές προοπτικές της χώρας, οι οποίες «πλέον δεν βασίζονται μόνο στον τουρισμό».

«Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε έχουν σκοπό να προσαρμόσουν την ελληνική οικονομία σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Αυτός είναι ο στόχος της δεύτερης θητείας μας», σημείωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

