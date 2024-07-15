Της Ιωάννας Μάνδρου

Στην τελική ευθεία οδηγείται πλέον η δίκη με κατηγορούμενο τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου ο οποίος δικάζεται για την υπόθεση λογαριασμών που εντοπίστηκαν πριν από χρόνια με αποτέλεσμα να εμπλακεί ο ίδιος και η σύζυγός του σε ποινικές διαδικασίες.

Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας που έχει αρχίσει από καιρό ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του πρώην υπουργού και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου καθώς και ενός στενού συνεργάτη του.

Ο εισαγγελικός λειτουργός αμφισβήτησε την προέλευση των χρημάτων 2,5 εκ ευρώ την οποία εμφάνισε ο πρώην υπουργός σε μια διαδρομή δεκαπενταετίας, υποστηρίζοντας ότι το σενάριο του πρώην υπουργού είναι προσχηματικό.

Κατά τον εισαγγελέα, η εκδοχή ότι τα περισσότερα χρήματα προέρχονταν από συγγενικό του πρόσωπο στον Νίγηρα και από χρήματα που είχε δώσει στην πρώην σύζυγο του, δεν κρίθηκαν ικανά να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει για την προέλευση τους.

Ο εισαγγελέας προχώρησε ένα βήμα παρακάτω αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί η προέλευση των χρημάτων να σχετίζονταν με τα υπουργικά καθήκοντα του Γιάννου Παπαντωνίου.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τον προσεχή Σεπτέμβριο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.