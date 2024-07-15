«Μια ιδέα η οποία φαινόταν τότε πάρα πολύ αυτονόητη. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτό το μοναδικό παράκτιο μέτωπο και να μην υπάρχει τρόπος να το διανύσει κανείς από τη μία άκρη ως την άλλη; Ίσως και εμείς δεν είχαμε αντιληφθεί τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεράσουμε, ώστε το έργο να μετατραπεί από ιδέα σε έργο με χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Αθηναϊκή Ριβιέρα».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι το Σεπτέμβριο του 2025 ή άντε 2-3 μήνες μετά το έργο θα είναι έτοιμο. «Διάβαζα ένα άρθρο στους Financial Times για την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Πράγματι το αναπτυξιακό αποτύπωμα είναι πολύ σημαντικό και όχι εις βάρος των τοπικών κοινωνιών», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Επισήμανε ότι το Ελληνικό είναι ένα έργο που παρέλαβε η κυβέρνηση ως ιδέα και τώρα είναι στη φάση υλοποίησής του. «Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η ανάπτυξη δεν θα είναι εις βάρος των κατοίκων της περιοχής», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη σημασία του έργου για την ποιότητα ζωής όλων των παράκτιων δήμων. «Χρειαζόμαστε περισσότερους ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμους σε συνδυασμό με την μεγάλη έμφαση που δίνουμε στην αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς», σημείωσε και μίλησε για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα και στην πυκνότητα των δρομολογίων.

«Θα παρακολουθούμε πολύ στενά την υλοποίηση του έργου και δεσμευόμαστε να είμαστε εδώ στα εγκαίνια για να διατρέξουμε με το ποδήλατο που το προτιμώ ως ποδηλάτης. Πρώτα και πάνω από όλα θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

