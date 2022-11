Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκλείει τις εκλογές – Ποιες είναι οι νέες εισηγήσεις που δέχεται Πολιτική 06:26, 08.11.2022 linkedin

Το επιχείρημα όσων πιστεύουν πως η άμεση προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία θα αποτελέσει διέξοδο στηρίζεται στο ότι έχει ήδη προκληθεί μια αποστροφή στους πολίτες από όλα όσα ακούγονται και η λάσπη στον ανεμιστήρα όλο και κάτι θα αφήσει πίσω της