Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ας είμαστε ειλικρινείς, αποτύχαμε

Καλημέρα! Είμαστε εδώ όχι μόνο για να λέμε όσα καλά γίνονται, αλλά για να μιλάμε και για τα πιο δύσκολα. Να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και κυρίως, να δείχνουμε τι κάνουμε για να δώσουμε λύσεις. Γι’ αυτό και ξεκινώ τη σημερινή ανασκόπηση με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να ξεκαθαρίσω εξαρχής ότι από εμένα δεν πρόκειται να ακούσετε κανένα συμψηφισμό με το παρελθόν -στη λογική «και οι άλλοι τα ίδια έκαναν»- που να δικαιολογεί αδράνεια για το παρόν και για το μέλλον.

Γνωρίζω ότι μας εμπιστευτήκατε για να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα και όχι για να τα διαιωνίσουμε. Όσο δύσκολη κι αν είναι η μάχη με το βαθύ κράτος. Όπως αποδεικνύεται, οι διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ επέτρεπαν πελατειακές συμπεριφορές ρουσφετολογικού χαρακτήρα. Δυστυχώς και από τη δική μας παράταξη. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες εξυγίανσης. Όμως ας είμαστε ειλικρινείς. Αποτύχαμε. Οι διάλογοι που έρχονται στο φως προκαλούν αγανάκτηση και οργή.

Έφτασε, λοιπόν, η ώρα το απόστημα να σπάσει. Η απόφασή μας να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντάσσοντας τις λειτουργίες του στην ΑΑΔΕ, αυτό καταδεικνύει. Έχουμε κάνει, άλλωστε, πολλές πετυχημένες μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς. Έτσι θα κάνουμε και τώρα, με την ίδια αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Όποιος αποδεδειγμένα έλαβε ευρωπαϊκούς πόρους που δεν δικαιούται θα κληθεί να τους επιστρέψει. Οι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι μας που μοχθούν και παράγουν ποιοτικά προϊόντα, αλλά και όλοι οι νομοταγείς πολίτες, δεν ανέχονται απατεώνες που δηλώνουν ανύπαρκτα βοσκοτόπια και κοπάδια, ούτε εκείνους που τους διευκόλυναν να το κάνουν.

Όσο για τις πολιτικές συμπεριφορές, ένα μόνο θα πω: αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά ευρωπαϊκή Δημοκρατία, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε πρακτικές που παραπέμπουν, ή που δίνουν την εντύπωση ότι παραπέμπουν, σε συναλλαγές για λίγους σταυρούς. Κι αυτό αφορά όλο τον πολιτικό κόσμο που πρέπει, επιτέλους, να πει όχι στον παλαιοκομματισμό.

Μία σύγχρονη και ψηφιακή Πολιτεία όπως την εκφράζει το gov.gr δεν ρωτάει τον πολίτη τι ψηφίζει και δεν προσδοκά κανένα αντάλλαγμα για να τον εξυπηρετήσει γρήγορα και πάντα σύμφωνα με τον νόμο. Αυτή, λοιπόν, η δίκαιη, ισότιμη και διαφανής αντίληψη πρέπει να διαπερνά τη λειτουργία κάθε κρατικού φορέα και την κουλτούρα κάθε κρατικού αξιωματούχου. Και να είστε βέβαιοι ότι έτσι θα γίνει. Ο αγώνας για ένα καλύτερο κράτος και ένα πολιτικό σύστημα που αποδίδει σεβασμό και αξιοπρέπεια σε κάθε πολίτη χωρίς κομματικά γυαλιά είναι διαρκής και αποτελεί για εμένα προσωπικά και όποιον θέλει να συμπορεύεται δίπλα μου αδιαπραγμάτευτο όρο.

Συνεχίζω. Εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα αυτή που μας πέρασε. Στη Χάγη, αποφασίστηκε η δραστική αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας σε ορίζοντα δεκαετίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ της για την άμυνα, παραμένοντας στον σκληρό πυρήνα των χωρών του ΝΑΤΟ που ξεπέρασαν τον στόχο του 2%, ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πετύχαμε σημαντικές διπλωματικές νίκες. Οι «27» επαναλάβαμε ξεκάθαρα στα συμπεράσματά μας ότι το τουρκολιβυκό Μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο. Τονίσαμε, επίσης, την ανάγκη συνεργασίας της Λιβύης με την ΕΕ, καθώς η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη και η εργαλειοποίησή τους συνιστούν πρόκληση ασφαλείας που η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοήσει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους διακινητές να αποφασίζουν ποιος εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπεριέλαβε την πρόταση της Ελλάδας που αφορά την αμυντική συνεργασία με τρίτες, «ομονοούσες» χώρες. Αυτές θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ένωσης. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες που αντιστρατεύονται τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης.

Στην κυβερνητική δραστηριότητα της εβδομάδας, ξεκινώ με τρία νέα από τον χώρο της δημόσιας υγείας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την ολοκαίνουργια πτέρυγα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο ΚΑΤ, το μεγαλύτερο ορθοπαιδικό νοσοκομείο και κέντρο τραύματος στην Ελλάδα. Μια ανακαίνιση που ήταν απαραίτητη, αφού μόνο στα Επείγοντα του νοσοκομείου φτάνουν πάνω από 87.000 πολίτες/ασθενείς ετησίως και 110.000 στα Εξωτερικά Ιατρεία. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό του ΤΕΠ σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, τόσο ως προς τους χώρους όσο και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Κάτι που σημαίνει αναβάθμιση της ικανότητάς του να διαχειρίζεται -με ταχύτητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα- επείγοντα περιστατικά κάθε βαρύτητας, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διεθνή πρότυπα. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη πενταετία ο προϋπολογισμός του ΚΑΤ αυξήθηκε κατά σχεδόν 70% φτάνοντας τα 66,3 εκ. ευρώ πέρυσι. Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης σε άλλα 16 ΤΕΠ στην Αττική. Συνολικά έχουν διατεθεί 142 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό 63 ΤΕΠ σε όλη τη χώρα.

Λίγο πιο βόρεια, στη Λάρισα, ένα έργο που περίμενε πάνω από 15 χρόνια, επιτέλους ξεκινά. Ξεκινούν, λοιπόν, οι εργασίες για τη δημιουργία της νέας πτέρυγας 8.600 τετραγωνικών μέτρων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, δυναμικότητας 84 κλινών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 14 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Στο μεταξύ, οι λίστες αναμονής στα «ψυχρά» χειρουργεία με αναμονή άνω των 4 μηνών -για παράδειγμα χειρουργεία καταρράκτη, αρθροπλαστική ισχύος και γονάτου- έχουν μειωθεί στο μισό: από 80.000 που ήταν το 2023, σήμερα έχουν περιοριστεί σε κάτω από 40.000. Θα μου πείτε, είναι λίγα 40.000; Προφανώς όχι. Όμως με την πλήρη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, θα μειώσουμε και άλλο τους χρόνους αναμονής. Εργαζόμαστε για ένα καλύτερο ΕΣΥ, για ένα πιο σύγχρονο και πιο ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας που παρέχει υπηρεσίες ποιότητας σε όλους τους πολίτες. Και τα όσα προανέφερα, είναι η απόδειξη.

Πάμε στον τομέα της εργασίας τώρα και στα πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε μεγάλους κλάδους της οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, φέτος τον Απρίλιο οι καταγεγραμμένες υπερωρίες σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας εμφανίζονται αυξημένες κατά 78% συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2024. Η πιο θεαματική άνοδος εντοπίζεται στον κλάδο του τουρισμού: 1.105%! Ναι, καλά διαβάσατε: χίλια εκατόν πέντε τοις εκατό, και ολογράφως. Προχωράμε, λοιπόν, στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και σε άλλους τομείς: χονδρικό εμπόριο, επιχειρήσεις ενέργειας, στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, καθώς επίσης και σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό. Σε πρώτη φάση θα είναι πιλοτικά, και από τον προσεχή Νοέμβριο πλήρως. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που προστατεύονται από το μέτρο φτάνει τα 1,85 εκατομμύρια.

Και επειδή κάθε εβδομάδα κάτι λέμε για τη ΔΥΠΑ, ας κάνουμε και ένα συγκεντρωτικό. Τα τελευταία 6 χρόνια πάνω από 645.000 συμπολίτες μας έχουν ωφεληθεί από προγράμματά της: 240.736 βρήκαν δουλειά, ενώ 402.967 παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης. Μάλιστα, υπάρχουν και δράσεις του οργανισμού σχεδιασμένες για ειδικές κατηγορίες, όπως το πρόγραμμα για τη ΛΑΡΚΟ. Συνολικά 429 από τους 658 πρώην εργαζόμενους έχουν ήδη προσληφθεί σε Περιφέρειες, Δήμους, σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας ή σε υπηρεσίες Πανεπιστημίων. Η χρονική διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι έως 24 μήνες για ωφελούμενους έως 54 ετών και έως 7 χρόνια για ωφελούμενους 55 ετών και άνω, με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 1.210 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ.

Συνεχίζω με τον χώρο της Δικαιοσύνης. Όπως σωστά έχει ειπωθεί, «δικαιοσύνη που απονέμεται με καθυστέρηση, τείνει να είναι μη δικαιοσύνη». Προχωράμε σε αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που στόχο έχουν να συμβάλουν στη σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων για όλες τις αστικές υποθέσεις. Να γίνουμε κυριολεκτικά Ευρώπη, δηλαδή, στους χρόνους έκδοσης αποφάσεων. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον νέο ΚΠΔ, μια δικαστική απόφαση υποχρεωτικά θα πρέπει να εκδίδεται το αργότερο εντός 8 μηνών, ακόμη και για πολύπλοκα νομικά ζητήματα, και το αργότερο εντός 2 ετών η τελεσίδικη. Μέσα σε 1 μήνα θα πρέπει να εκδίδονται αποφάσεις για ασφαλιστικά μέτρα και σε 4 μήνες για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως η αναγνώριση πατρότητας, η επικύρωση διαθήκης ή δικαστικής συμπαράστασης. Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι η δικάσιμος σε όλες τις δίκες θα ορίζεται άμεσα σε συγκεκριμένη ημερομηνία με την κατάθεση του δικογράφου σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες από την κατάθεση της αγωγής. Όλες οι προθεσμίες είναι δεσμευτικές και αν δεν τηρούνται, τότε προβλέπεται η ενημέρωση του Προέδρου του ΑΠ και του επιθεωρητή δικαστή για τους δικαστές που καθυστερούν την έκδοση αποφάσεων, ώστε η φυσική ηγεσία της Δικαιοσύνης να κρίνει εάν πρέπει να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.

Καινοτομία του νέου Κώδικα είναι η θέσπιση υποχρέωσης του προϊστάμενου του δικαστηρίου να ενημερώνει τους διαδίκους για την ενδεχόμενη καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης που τους αφορά. Η ρύθμιση αυτή, πρωτοποριακή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δείχνει έμπρακτο σεβασμό προς τον πολίτη. Παράλληλα, καινοτομία για τα ελληνικά, αλλά τολμώ να πω και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αποτελεί ο ηλεκτρονικός φάκελος δικογραφίας για κάθε υπόθεση. Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα αποδεσμεύσει πολύτιμο χρόνο για τους δικαστές και δικηγόρους και θα περιορίσει τα δικαστικά έξοδα για τους πολίτες. Για να μειωθεί περαιτέρω ο φόρτος εργασίας των δικαστηρίων, μεταφέρεται επιπλέον ύλη σε δικηγόρους (οι διαταγές πληρωμής και οι διαταγές απόδοσης μισθωμένων ακινήτων), ενώ η δημοσίευση των διαθηκών θα γίνεται από τους συμβολαιογράφους, γεγονός που θα αποφορτίσει τα δικαστήρια και θα περιορίσει δραστικά τον χρόνο δημοσίευσης από 300 ημέρες που απαιτούνται σήμερα στην Αθήνα, σε μόλις 7. Με τον νέο Κώδικα δίνεται οριστική λύση και στις ανακοπές κατά αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών που έχουν προσδιορισθεί να δικαστούν έως το 2036! Οι υποθέσεις αυτές, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργείται στο πρότυπο του νόμου για τα υπερχρεωμένα, θα επαναπροσδιοριστούν, και οι αποφάσεις θα εκδοθούν το αργότερο σε 3 έτη από την εφαρμογή του νόμου. Ο νέος Κώδικας θα ισχύσει από το νέο δικαστικό έτος, δηλαδή από 16 Σεπτεμβρίου.

Μεγάλη βαρύτητα αποδίδω προσωπικά στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που ξεκίνησε να συζητείται στη Βουλή, καθώς αφορά τους ανηλίκους και συγκεκριμένα την προστασία τους από το αλκοόλ και τα διάφορα προϊόντα καπνού. Με το νέο νομοσχέδιο, απαγορεύεται ρητά η πώληση και διάθεση αυτών των προϊόντων σε ανηλίκους, είτε σε χώρους διασκέδασης, είτε από σούπερ μάρκετ και περίπτερα. Δημιουργείται, επίσης, ηλεκτρονικό μητρώο σημείων πώλησης και υπευθύνων καταστημάτων, ώστε να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιος πουλάει τι και πού γίνεται τι. Οι πωλητές υποχρεούνται να ζητούν στοιχεία ταυτότητας και ο έλεγχος θα γίνεται μέσω του νέου ψηφιακού εργαλείου «Kids Wallet». Οι κυρώσεις αυστηροποιούνται σημαντικά, από βαριά πρόστιμα έως και αφαίρεση άδειας λειτουργίας. Ακόμη και για τις ιδιωτικές εκδηλώσεις όπου συμμετέχουν ανήλικοι, θα υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησής τους μέσω πλατφόρμας στις αρμόδιες Αρχές.

Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την ασφάλεια στην καθημερινότητα του πολίτη που μετακινείται με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το 2021 είχαμε θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο «Αριάδνη» για την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών στο Μετρό και στον ΗΣΑΠ, με πεζές περιπολίες αστυνομικών μέσα σε συρμούς και λεωφορεία, αστυνομική παρουσία στους σταθμούς και εποχούμενες περιπολίες παράλληλα με τα δρομολόγια. Δώσαμε έμφαση στις περιοχές όπου τα ποσοστά παραβατικότητας παραμένουν υψηλά. Το σχέδιο δοκιμάστηκε στην πράξη και αξιολογήθηκε θετικά. Έτσι, από τον Φεβρουάριο του 2025 υλοποιούμε τη δεύτερη φάση της «Αριάδνης», επεκτείνοντας την καθημερινή παρουσία αστυνομικών στο Τραμ, τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο και τα αστικά λεωφορεία. Μόνο το τελευταίο 4μηνο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 55.000 έλεγχοι και έγιναν 900 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα. Και επειδή ακριβώς το σχέδιο αποδίδει, στους 220 αστυνομικούς που περιπολούσαν μέχρι τώρα στα πέντε ΜΜΜ, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσθέτει άλλους 50.

Η ενίσχυση της ασφάλειας όμως, για να περάσω και στο επόμενο θέμα, δεν περιορίζεται μόνο στις μετακινήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας αντιμετωπίζουμε ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που συνδυάζει αστεγία, εξάρτηση, παραβατικότητα και, το κυριότερο, δράση οργανωμένων κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ευαλωτότητα. Δεν είναι όλα αυτά το ίδιο. Δεν τα αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη από εκείνον που τον χρησιμοποιεί. Και δρούμε με σχέδιο: με δομές φιλοξενίας, με άμεση ιατρική φροντίδα, με εποπτευόμενη χρήση, με στόχο την πρόσβαση σε θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη. Ταυτόχρονα, είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: απέναντι στα δίκτυα διακίνησης και εκμετάλλευσης δεν υπάρχει καμία ανοχή. Το μήνυμα είναι σαφές: δεν υπάρχουν άβατα.

Για ένα άλλο, μεγαλύτερο σχέδιό μας, το νέο Σχέδιο Δράσης 2025-2030 για τη Μεταρρύθμιση και τον Εκσυγχρονισμό του Σωφρονιστικού Συστήματος, ενημερώσαμε την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την πρόσφατη επίσκεψη μελών της στην Αθήνα. Λάβαμε μάλιστα θετικά σχόλια για τη φιλοδοξία και την ισχυρή δέσμευση που χαρακτηρίζει το σχέδιό μας για καταστήματα κράτησης και σωφρονισμού που θα είναι σύγχρονα, ασφαλή και με ανθρώπινες συνθήκες για τους κρατούμενους και ειδικά τις πιο ευάλωτες ομάδες εξ αυτών, όπως είναι οι ανήλικοι. Πρόκειται για ένα πλέγμα παρεμβάσεων, τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων, που αφορούν συνολικά τη λειτουργία των φυλακών: από τις συνθήκες διαβίωσης και την υγειονομική φροντίδα των κρατουμένων, μέχρι τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού. Το σχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, αλλά και την κατασκευή οκτώ νέων σωφρονιστικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα, τα οποία θα αυξήσουν τη συνολική χωρητικότητα του συστήματος κατά περίπου 4.000 θέσεις έως το 2030. Η Επιτροπή ενημερώθηκε, ακόμα, για τις εναλλακτικές μορφές έκτισης ποινής που εφαρμόζουμε, όπως το «βραχιολάκι», αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κατεύθυνση της υλοποίησης των συστάσεων για μεταρρύθμιση του συστήματος των φυλακών.

Άφησα για το τέλος μια είδηση που, κυριολεκτικά, μας πάει πιο ψηλά από ποτέ! Για πρώτη φορά η χώρα μας κάνει την παρουσία της στο διάστημα με τον κυβοδορυφόρο DUTHSAT-2, ο οποίος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από ερευνητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με την υποστήριξη του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και των ελληνικών εταιρειών Space Asics και Prisma Electronics SA. Η εκτόξευσή του έγινε με επιτυχία από τη βάση Vandenberg των ΗΠΑ και είναι η πρώτη από τις σχετικά πιο μικρές και ερευνητικές διαστημικές αποστολές του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Ο δορυφόρος θα συγκεντρώνει εικόνες και μετρήσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγρασία του εδάφους, καθώς και για τη ρύπανση της θάλασσας. Ευχόμαστε η επιτυχία αυτή να είναι μόνο η αρχή και να ακολουθήσουν και άλλες!

Αυτά για σήμερα, και γι’ αυτόν τον μήνα. Πριν κλείσουμε, μια σημαντική υπενθύμιση: σήμερα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά υψηλός (κατηγορία 5) σε πολλές περιοχές: Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ας είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με λίγη προσοχή, μπορούμε να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον και τον τόπο μας. Καλή σας ημέρα!

