Αθήνα προς Άγκυρα: Οι τουρκικές πρακτικές δεν επιτρέπουν υποδείξεις

Στη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Εξωτερικών Οντζού Κετσελί για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με την οποία επιτίθεται στην ΕΕ επειδή στήριξε την Αθήνα, απάντησαν με αυστηρότητα διπλωματικές πηγές το βράδυ του Σαββάτου.



«Η επίκληση του διεθνούς δικαίου προϋποθέτει τούτο να υιοθετείται καθ’ ολοκληρίαν» ξεκαθαρίζεται.

«Πρακτικές όπως η μη υπογραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία έχουν υιοθετήσει 168 χώρες, η ανατροπή του καθεστώτος αιώνων σε μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, η απειλή με πόλεμο σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος που απορρέει από το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπουν υποδείξεις».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



«Η Ελλάδα θα συνεχίσει με συνέπεια να υπηρετεί το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτό όμως θα πρέπει να ισχύει για όλους» τονίζεται ακόμη.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin Sonuçları Hakkında:



26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan’ın ve GKRY’nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB’ye dayatmaya… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) June 27, 2025

«Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα νόμιμα δικαιώματα της»

Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2025 δείχνουν ότι η Ελλάδα και η «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου» συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να επιβάλουν στην ΕΕ τις «μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις τους» οι οποίες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας ισχυρίστηκε σε ανάρτησή του στο X ο εκπρόσωπος του τουρκικού Εξωτερικών Οντζού Κετσελί.



«Το Μνημόνιο Συνεννόησης που συνήφθη μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης το 2019 για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο είναι μια συμφωνία που συνάδει πλήρως με το διεθνές δίκαιο και καταδεικνύει ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της».



Οι πολιτικά υποκινούμενες μεροληπτικές δηλώσεις της ΕΕ για ένα ευαίσθητο ζήτημα με νομικές και τεχνικές διαστάσεις, όπως η θαλάσσια οριοθέτηση, δεν εξυπηρετούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.



«Από την άποψη αυτή, η ΕΕ θα πρέπει να καλέσει όλα τα μέλη της να τηρούν το διεθνές δίκαιο αντί να υιοθετούν ισχυρισμούς που δεν έχουν νομική ισχύ» υποστηρίζει ο Τούρκος αξιωματούχος.



Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, καταλήγει ο Κετσελί.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Öncü Keçeli, in Response to a Question Regarding the European Council Conclusions https://t.co/ekWoQQuOxG pic.twitter.com/vwpDwY8hDq — Turkish MFA (@MFATurkiye) June 27, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.