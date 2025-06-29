Στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε την Κυριακή, ο παραιτηθείς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρης Σταμενίτης.

Ο κ. Σταμενίτης αναφέρει ότι η συνομιλία του που βγήκε στη δημοσιότητα δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο επιδοτήσεων.

Τόνισε, ότι η ερώτηση προς τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούσε μια διευκρίνηση σε ερώτηση πολίτη, για το αν μπορεί να μετατρέψει μια έκταση από γλυκό καλαμπόκι σε κανονικό.

Ο κ. Σταμενίτης δήλωσε ότι παραποιήθηκαν τα λεγόμενά του και ποτέ δε ρώτησε κάτι για προσωπικό όφελος.

Πρόσθεσε δε, ότι παραιτήθηκε από υφυπουργός γιατί ενεπλάκη το όνομά του σε μια δικογραφία που δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις και δεν ήθελε να δημιουργήσει προβλήματα στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Πηγή: skai.gr

