Θ. Κοντογεώργης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κινήσουμε όλες τις διαδικασίες ώστε να ανακτηθεί και το τελευταίο ευρώ

Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην ιστοσελίδα www.ethnos.gr, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης μιλά εν πρώτοις για την ελληνική εξωτερική πολιτική, ειδικότερα για την κριτική τής αντιπολίτευσης και στην οποία (κριτική) «απαντάμε με αποτελέσματα: Η Ελλάδα είναι σήμερα μια αξιόπιστη δύναμη σταθερότητας, ενεργό μέλος του ΝΑΤΟ, συνδιαμορφωτής των ευρωπαϊκών θέσεων και εκλεγμένο (μη μόνιμο) μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από το 2019 η θέση μας ενισχύεται διαρκώς στο διεθνές επίπεδο, ασκώντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα. Συμφωνίες για τις ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία, επέκταση των χωρικών υδάτων, συμφωνίες για έρευνες και εκμετάλλευση του υπεδάφους, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, δημιουργούν ένα πλαίσιο ενεργητικής προστασίας των δικαιωμάτων μας, πάντα σταθεροί στα όσα επιτάσσει το Διεθνές Δίκαιο».

Συμπερασματικώς, «προωθούμε λύσεις, οικοδομούμε συναινέσεις και ενισχύουμε την πολυμερή διπλωματία, ιδιαίτερα σε περιόδους έντασης που απειλούν την παγκόσμια ειρήνη ενώ προωθούμε με επιμονή τις ελληνικές θέσεις και αυτές βρίσκουν αποδοχή. Από την υιοθέτηση της "ρήτρας διαφυγής" για τις αμυντικές δαπάνες μέχρι την καταδίκη απ' όλες τις χώρες της ΕΕ του τουρκολιβυκού παράνομου μνημονίου και την συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, η χώρα μας έχει φωνή, ισχύ και αξιοπιστία, που αξιοποιεί για τα εθνικά μας δίκαια».

Εν όψει Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, «η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει κεντρική προτεραιότητα», είναι το μήνυμα που στέλνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και εξειδικεύει: «Η ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και οι διαρκείς έλεγχοι είναι ο μόνος τρόπος για να απομειώσουμε τις επιπτώσεις της πληθωριστικής κρίσης που πιέζει πολλά νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, εντείνουμε τις προσπάθειές μας στους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν το κόστος διαβίωσης. Στεγαστικό με πολιτικές ενίσχυσης, συγκράτηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω της μείωσης λιμενικών τελών κατά 50%, επιδοτήσεις σε λογαριασμούς ρεύματος, όποτε έχει αυτό χρειαστεί, αλλά και μόνιμες πλέον ενισχύσεις μέσα από την αξιοποίηση των υπερπλεονασμάτων, επιστρέφοντας το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες».

Και, στο δια ταύτα, «τα όσα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποτέλεσμα μιας συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής, θα είναι συνεπή στην πολιτική μας για περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις, ειδικά για όσους πιέστηκαν διαχρονικά από τις κρίσεις, όπως οι μισθωτοί, η βελτίωση των εισοδημάτων και η ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων. Ειδικά για τη μεσαία τάξη, που συμβάλλει σημαντικά και στον κοινωνικό προϋπολογισμό της χώρας με τη φοροδοτική της ικανότητα αλλά πιέζεται και αρκετά από την καθημερινότητα, επιδιώκουμε σοβαρή και αισθητή στήριξη».

Ενώ στο θέμα των ημερών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Θ. Κοντογεώργης σημειώνει: «Δυστυχώς το θέμα της διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων αποτελεί μία διαχρονική παθογένεια για την οποία κανείς δεν μπορεί να νιώθει περήφανος. Παρά τη διαχρονικότητα και τη διακομματικότητα του προβλήματος, η κυβέρνηση αναγνώρισε και ανέλαβε τις πολιτικές ευθύνες που της αναλογούν σε δύο κατευθύνσεις».

Πρώτον, «αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα στη ρίζα του. Από την πρώτη στιγμή, θέσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε "εποπτεία" από τον Σεπτέμβριο 2024, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, και εφαρμόζουμε σχέδιο δράσης 45 σημείων για τη συνολική εξυγίανση του Οργανισμού. Αποφασίσαμε την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη φορολογική διοίκηση για πραγματικές διασταυρώσεις και προχωρήσαμε σε αλλαγή διοίκησης με έμπειρα στελέχη αδιαμφισβήτητης αξιοπιστίας. Ταυτόχρονα, παραδίδουμε εντός της τρέχουσας θητείας μας πλήρες κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες, διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και σύγχρονο μητρώο κτηνοτρόφων - όλα αυτά τα εργαλεία που έλειπαν διαχρονικά και επέτρεπαν να γίνονται εικονικές δηλώσεις».

Παράλληλα, επισημαίνει, «ο τερματισμός αθέμιτων πρακτικών στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες και η ταχεία απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ αποτελεί δέσμευση του πρωθυπουργού, οι σχετικές διατάξεις είναι ήδη στη Βουλή ενώ υπάρχει και συμφωνία της ΕΕ. Ταυτόχρονα, θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες για την ανάκτηση όσων επιδοτήσεων καταβλήθηκαν παρανόμως σε μη νόμιμους δικαιούχους, μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Η δέσμευσή μας είναι να φτιάξουμε έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανισμό ενισχύσεων που θα υπηρετεί την πλειονότητα των έντιμων και σκληρά εργαζόμενων αγροτών μας».

Δεύτερον, «με τις παραιτήσεις των μελών της κυβέρνησης που ανέλαβαν και την πολιτική ευθύνη για τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από το περιεχόμενο της δικογραφίας. Η πολιτική ευθύνη, όμως, είναι ευρύτερη από την ποινική ευθύνη, επομένως πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί και σοβαροί όταν τοποθετούμαστε για πιθανές ποινικές πτυχές της υπόθεσης. Με την ολοκλήρωση της μελέτης της δικογραφίας θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα», αναφέρει και κλείνει με τη διαβεβαίωση, «στον δρόμο της πιστής τήρησης της νομιμότητας και της επιτάχυνσης των απαραίτητων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα, θα παραμείνουμε σταθεροί».

Σε ερώτημα, τέλος, για το πολιτικό κλίμα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει με πράξεις να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και να δημιουργεί προοπτική για τη χώρα ακόμα και για όσους σκέφτονται την αποχή ή την ψήφο διαμαρτυρίας. Δεν διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του κόσμου για το τι θα κάνουμε κάποια στιγμή - αλλά με το τι κάνουμε ήδη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

