Την παραίτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ζητάει σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αφού πρώτα επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός απέτυχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην αισχροκέρδεια, στα Τέμπη, στις υποκλοπές και στην εξωτερική πολιτική, συνεχίζει κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει στήσει ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς διαπλοκής και διαφθοράς και πως δεν αξίζει στην Ελλάδα ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός και μια αποτυχημένη κυβέρνηση.

