Κυρανάκης στον ΣΚΑΪ: Στις 5 Ιουλίου ξεκινά η πιλοτική 24ωρη λειτουργία του μετρό - Θα γίνει παραγγελία νέων συρμών

Σημαντική ημέρα χαρακτήρισε το επόμενο Σάββατο 5 Ιουλίου ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τη μεταφορές Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή τη δοκιμαστική 24ωρη λειτουργία του μετρό. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός εξήγησε ότι χθες βράδυ έγινε δοκιμαστική νυχτερινή λειτουργία του μετρό χωρίς επιβάτες και σημείωσε ότι αν πάει καλά, από Σεπτέμβριο κάθε Σάββατο θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό και 19 γραμμών λεωφορείων με στόχο - ειδικά οι νέοι άνθρωποι να χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς μετά τη νυχτερινή τους διασκέδασή τους - ώστε να μειωθούν τα τροχαία.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες ότι πολλοί συρμοί του μετρό δεν έχουν κλιματισμό, δήλωσε ότι από τους 52 συρμούς που κυκλοφορούν, κλιματισμό δεν έχουν οι 20. Όπως είπε θα αποσυρθούν ώστε να τοποθετηθεί κλιματισμός ενώ θα παραγγελθούν και νέοι συρμοί. Ωστόσο, ανέφερε ότι η απόσυρση των συρμών θα έχει ως αποτέλεσμα για ένα διάστημα να μειωθούν τα δρομολόγια.

Σχετικά με πρόσφατο μεγάλο μπλόκο της τροχαίας για αλκοτέστ σε παραλιακή και Λ. Βουλιαγμένης, που προκάλεσε ουρές αυτοκίνητων, είπε ότι βρέθηκαν πάνω από διακόσιοι οδηγοί να έχουν καταναλώσει αλκοόλ περισσότερο από το επιτρεπόμενο.

