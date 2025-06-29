Σε σχόλιο προχώρησε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο Πρωθυπουργός σήμερα παραδέχτηκε πως έχει αποτύχει και πως δεν θα ακούσουμε από αυτόν συμψηφισμούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Όμως, την ίδια ώρα που υποκριτικά προσποιείται τον “ακριβοδίκαιο, μεταρρυθμιστή κυβερνήτη” που θα τα βάλει με το “βαθύ κράτος” για χιλιοστή φορά, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της “Ομάδας Αλήθειας” αβαντάρουν το καθεστώς σήψης και διαφθοράς που έστησαν απομυζώντας το κράτος και τις δυνατότητες της χώρας», συνεχίζει το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Τώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους ξεσκέπασε, πανικόβλητοι επικαλούνται χρόνιες παθογένειες για να εξαιρέσουν από τις ευθύνες τον Πρωθυπουργό, που πάλι “δεν ήξερε-δεν κατάλαβε”. Ας το γνωρίζουν: Δε θα επιτρέψουμε να αποδράσουν από την ευθύνη και την αλήθεια», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.