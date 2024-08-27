Για το θέμα που ανέκυψε για τους μισθούς στη χώρα μας, σε σύγκριση με εκείνους στη Βουλγαρία μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Είναι μια συζήτηση που «έρχεται πρωτίστως από την αντιπολίτευση», ήταν το εισαγωγικό σχόλιό του, παραθέτοντας αμέσως μετά στοιχεία: Επί 22 χωρών που έχουν κατώτατο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «είμαστε στο μέσο ακριβώς». Ενώ με κριτήριο, την αγοραστική δύναμη, «νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε πάνω από άλλες έξι χώρες, κάτω από το μέσο όρο».

Στην επόμενη φράση του ο Μάκης Βορίδης, αφού υπενθύμισε τη δεκαετή κρίση, παρατήρησε ότι «δεν μπορεί να αφαιρείται από την Ελλάδα το διάστημα αυτό». Ως εκ τούτου, επιχειρηματολόγησε, «για να είμαστε δίκαιοι στην κριτική, θα πρέπει να δει κανείς τους μισθούς, την αγοραστική δύναμη και τον πληθωρισμό το 2019 και σήμερα». Πάντως, «η αγοραστική δύναμη είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος δείκτης γιατί ενσωματώνει όλα τα στοιχεία. Εδώ θα δει κανείς βελτίωση της αγοραστικής δύναμης, όπως και αύξηση του μέσου μισθού από το 2019», επεσήμανε διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «κανείς δεν είπε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ή ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται». Αλλά, επέμεινε, «αυτό που λέμε είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα». Με άλλα λόγια, προσέθεσε, «πριν από επτά χρόνια οι φτωχοί ήταν πολύ φτωχότεροι και πολύ πιο δύσκολα».

Ταυτοχρόνως, ο υπουργός Επικρατείας δήλωσε ότι διαψεύσθηκαν διάφορες πληροφορίες, έτσι «δεν ήρθαν θηριώδεις λογαριασμοί ηλεκτρικού, δεν έχει έρθει νέο κύμα ανατιμήσεων από τον Σεπτέμβριο». Ενώ για τα φάρμακα, επικαλέσθηκε τις εξηγήσεις του υπουργού Υγείας: εν προκειμένω πρόκειται για «εστιασμένες ανατιμήσεις σε συγκεκριμένα φάρμακα, των οποίων η τιμή ήταν καθηλωμένη για παρά πολλά χρόνια, τόσο καθηλωμένη ώστε να μην υπάρχουν πια στην αγορά». Το αποτέλεσμα ήταν να αναγκάζεται να κάνει εισαγωγές το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), πληρώνοντας πολύ ακριβότερα συγκεκριμένα φάρμακα, είπε για το θέμα.

Συνεχίζοντας τις συγκρίσεις με την κατάσταση που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, «το 2019 πήραμε ανεργία 20% και την έχουμε πάει στο 9,5%». Επίσης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε «τέσσερις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, τον πήραμε στα 560 και τον έχουμε πάει στα 800(ευρώ)».

Σε επόμενο σημείο της συνέντευξής του ο Μάκης Βορίδης παρατήρησε ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους στην εστίαση, τα ξενοδοχεία, τα δημόσια έργα. Υπάρχουν επαγγέλματα με μηδενική ανεργία, όπως οι νοσηλευτές, οι ειδικοί πληροφορικής. «Κάνουμε διαγωνισμούς για μηχανικούς στο Δημόσιο και δεν έρχονται γιατί βρίσκουν πολύ καλύτερες αμοιβές στην ιδιωτική αγορά», ανέφερε ακόμη. Εικόνα που πόρρω απέχει από την κατάρρευση, την κόλαση ή τον κόσμο ο οποίος πεθαίνει στους δρόμους, που ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, σημείωσε επί λέξει και αντέτεινε ότι έχουμε «μια συνεχή, μόνιμη, συγκροτημένη και επίμονη προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία επιτυγχάνει στο να βελτιώνει τα μεγέθη αυτά. Όχι, δεν είναι ο παράδεισος, αλλά είναι καλύτερα».

Για το πολιτικό κλίμα των ημερών, υποστήριξε ότι «ένα από τα πολιτικά πλεονεκτήματα αυτής της περιόδου - και το βλέπουμε και σε άλλες χώρες που δεν έχουν αντίστοιχες συνθήκες - είναι η πολιτική σταθερότητα. Αυτό σημαίνει μια καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ένας κοινοβουλευτικός συσχετισμός που επιτρέπει στην κυβέρνηση να υλοποιήσει την πολιτική της».

Χαρακτηρίζοντας δε, «πάντα καλοδεχούμενη» μια εμπεριστατωμένη αντιπολιτευτική κριτική, αντέτεινε ότι σήμερα παράγεται, εκ μέρους της αντιπολίτευσης, «ένας ισοπεδωτικός λαϊκιστικός μηδενιστικός λόγος που δεν είναι καθόλου χρήσιμος στο να βελτιωθεί η προσπάθεια της κυβέρνησης. Δεν βλέπω μια αντιπολίτευση που να συμβάλλει σε αυτό. Βλέπω μια αντιπολίτευση που εκτοξεύει ύβρεις, η οποία θέλει να καταστραφεί το σύμπαν».

Η συνέντευξη έκλεισε με το θέμα Προέδρου της Δημοκρατίας: αφού επανέλαβε ότι «δεν έχουμε ανοίξει καθόλου τη συζήτηση για την Προεδρία της Δημοκρατίας», εξήγησε ότι «η επιλογή των προσώπων σε αυτά τα επίπεδα είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία», με άλλα λόγια «δεν περιορίζεται σε μια αξιολόγηση», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.