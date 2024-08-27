Μέσω του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τα ΜΜΕ να μην καλύψουν το γαμήλιο γλέντι που θα κάνει στα Χανιά.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητά από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να σεβαστούν τις προσωπικές και οικογενειακές στιγμές του Πρόεδρου του Κόμματος τις επόμενες μέρες στην Κρήτη».

Και καταλήγει: «Δεν επιθυμούμε οποιουδήποτε είδους δημοσιογραφική κάλυψη ενός γεγονότος που δεν αφορά την πολιτική δραστηριότητα του Προέδρου, αλλά είναι αμιγώς προσωπικό και προγραμματίστηκε πριν από έντεκα μήνες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.