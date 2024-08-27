Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ: Να σεβαστούν τα ΜΜΕ τις προσωπικές στιγμές του προέδρου- Δεν επιθυμούμε κάλυψη του γαμήλιου γλεντιού

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανακοίνωση να σεβαστούν όλα τα ΜΜΕ τις προσωπικές και οικογενειακές στιγμές του πρόεδρου του Κόμματος

Κασσελάκης

Μέσω του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τα ΜΜΕ να μην καλύψουν το γαμήλιο γλέντι που θα κάνει στα Χανιά. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητά από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να σεβαστούν τις προσωπικές και οικογενειακές στιγμές του Πρόεδρου του Κόμματος τις επόμενες μέρες στην Κρήτη».

Και καταλήγει: «Δεν επιθυμούμε οποιουδήποτε είδους δημοσιογραφική κάλυψη ενός γεγονότος που δεν αφορά την πολιτική δραστηριότητα του Προέδρου, αλλά είναι αμιγώς προσωπικό και προγραμματίστηκε πριν από έντεκα μήνες».

