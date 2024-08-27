Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από σειρά υπουργών, παραγωγικών υπουργείων και υπουργείων που διαχειρίζονται καίρια ζητήματα καθημερινότητας. Αυτή την ώρα, βρίσκεται στο Μέγαρο μουσικής όπου μιλάει στην εκδήλωση με θέμα: «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη / Παρουσίαση Ψηφιακής Πλατφόρμας erga.gov.gr».

Γύρω στις 10:00 ο πρωθυπουργός έφτασε στο ΥΜΑΘ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, ενόψει και της 88ης ΔΕΘ.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Στη συνέχεια μετέβησαν στην αίθουσα συσκέψεων, όπου τους περίμεναν βουλευτές της ΝΔ από την Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, με τους οποίους συζήτησαν θέματα που αφορούν στην πόλη.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας erga.gov.gr. Πρόκειται για μία πλατφόρμα η οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές είναι «ένα τολμηρό βήμα διαφάνειας και λογοδοσίας», καθώς μέσω αυτής θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη – σε όλα τους τα στάδια και σε πραγματικό χρόνο, με συνέπεια να αυξάνεται η λογοδοσία προς τους πολίτες και η διαφάνεια, ενώ θα αποτυπώνεται και ο στόχος της διπλής σύγκλισης – της σύγκλισης δηλαδή της Ελλάδας με την Ευρώπη και της Περιφέρειας με την Αττική.

Στη συνέχεια, πλαισιωμένος από αρμόδιους υπουργούς, θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ακούσει τα αιτήματα τους, ενόψει της ομιλίας που θα κάνει στα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης".



