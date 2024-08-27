Η Πόπη Τσαπανίδου γνωστοποίησε ότι κρατάει την έδρα του Όθωνα Ηλιόπουλου στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας σε ανάρτησή της «αναλαμβάνω την ύψιστη ευθύνη, να ανταποκριθώ σε όσα προστάζει το Σύνταγμα και η λαϊκή ετυμηγορία».

Νωρίτερα, η κα Τσαπανίδου είχε μεταβεί στην Κουμουνδούρου όπου είχε συνάντηση στις 11:30 με τον Μανώλη Καπνισάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση κράτησε μισή ώρα.

Τη συνάντηση τη ζήτησε ο διευθυντής του γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος της επεσήμανε την πρόσφατη απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, την έδρα του Όθωνα Ηλιόπουλου να την καταλάβει ο πρόεδρος του κόμματος. Η Πόπη Τσαπανίδου, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, απάντησε πως μίλησε το πρωί με τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, τον οποίο ενημέρωσε πως αποδέχεται την έδρα.

Ειδικότερα, η Πόπη Τσαπανίδου αναφέρει σε ανάρτησή της ότι «πριν λίγο κλήθηκα επισήμως από το Προεδρείο της Βουλής, με βάση όσα προβλέπει το Σύνταγμα, η εκλογική διαδικασία και ο κανονισμός του Κοινοβουλίου, να αναπληρώσω, ως πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, την έδρα που έμεινε κενή. Λαμβάνοντας υπόψην το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ έχει επικυρώσει ο Ελληνικός λαός σε δυο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, αναλαμβάνω την ύψιστη ευθύνη, να ανταποκριθώ σε όσα προστάζει το Σύνταγμα και η λαϊκή ετυμηγορία».

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Όθωνας Ηλιόπουλος, παραιτήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ζητώντας στην επιστολή του να δοθεί η έδρα του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη.

Ωστόσο, για να γίνει βουλευτής ο Στέφανος Κασσελάκης θα έπρεπε να παραιτηθούν πριν από αυτόν πέντε επιλαχόντες.





Πηγή: skai.gr

