Εδώ και πέντε χρόνια, η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού και υλοποιεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική για την παράνομη μετανάστευση, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σημείωσε μάλιστα ότι τόσο το ευρωπαϊκό συμβούλιο όσο και η ευρωπαϊκή επιτροπή έρχονται πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις.

Αυτό που λείπει, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, είναι η αποτελεσματική πολιτική επιστροφών, κάτι που όπως είπε αναγνωρίζεται και από την πρόεδρο της Επιτροπής, η οποία θα εξουσιοδοτηθεί για μια πιο αποτελεσματική πολιτική.

Και εδώ να προσθέσω, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ότι επιστροφές πρέπει να γίνονται και προς την Τουρκία στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπάρχει με την ΕΕ από το 2016.

Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα πολύ αποτελεσματικά, γι' αυτό και μπορούμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μας, κατέληξε ο πρωθυπουργός.

O πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε άτυπη συνάντηση ηγετών για το Μεταναστευτικό που συγκαλείται με πρωτοβουλία της Ιταλίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας.

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μας απασχολήσουν τρία θέματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και να ακούσουμε τις προτάσεις του σχετικά με το σχέδιο νίκης το οποίο έχει διαμορφώσει.

» Θέλω να επαναλάβω την πάγια θέση της Ελλάδος, η οποία είναι και θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ουκρανία θα είναι αυτή, η οποία θα επιλέξει τον χρόνο στον οποίο θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ειρήνης με τη Ρωσία. Πρέπει όμως να μπορεί να το κάνει από θέση ισχύος και όχι από θέση αδυναμίας.

» Θα έχουμε μια πρώτη συζήτηση για τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, τα οποία θα εξετάσουμε και σε μεγάλη λεπτομέρεια στο άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο της Βουδαπέστης. Θέλω να επαναλάβω την απόλυτη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ο κ. Ντράγκι μέσα από το πόρισμα του σχετικά με τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

» Να ξαναπώ ακόμη μία φορά ότι όπως είμαστε σήμερα οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ δεν εναρμονίζονται με τα οικονομικά μέσα και την δυνατότητα μας για να μπορούμε να τους επιτύχουμε.

» Θα μας απασχολήσει πολύ και το ζήτημα της μετανάστευσης. Η Ελλάδα εδώ και πέντε χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υλοποίησης μία πολύ αυστηρή αλλά δίκαιης πολιτικής για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της παράνομης μετανάστευσης.

» Με χαρά διαπιστώνω ότι σταδιακά και το ευρωπαϊκό συμβούλιο αλλά και η ευρωπαΐκή επιτροπή έχουν έρθει πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στην εξωτερική διάσταση του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης και της αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων της ευρωπαϊκής ένωσης.

» Αυτό το οποίο λείπει από την ευρωπαΐκή μας στρατηγική είναι μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από την πρόεδρο της Ευρωπαΐκής Επιτροπής, την οποία και θα εξουσιοδοτήσουμε, καθώς φαίνεται, να μπορέσει να καταθέσει στο συμβούλιο καινοτόμες προτάσεις για να μπορούμε να κάνουμε τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές.

» Θέλω να θυμίσω ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται και προς την Τουρκία γιατί αυτό είναι και στο πλαίσιο της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας από το 2016.

» Προσβλέπω λοιπόν σε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη αλλά ένα ζήτημα, το οποίο δεν βρίσκεται ψηλά στα προβλήματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας λένε ότι τους απασχολούν γιατί πολύ απλά η Ελλάδα υπήρξε πολύ αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς ουσιαστικά μεταφέροντας την ελληνική εμπειρία στο ευρωπαϊκό συμβούλιο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.