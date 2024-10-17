«Το Βερολίνο ζητά από τον Ερντογάν διαβεβαιώσεις για την πώληση των Εurofighter» αναφέρει σε δημοσίευμά του το Middle East Eye.

«Η Γερμανία ζητά γραπτές τουρκικές εγγυήσεις ότι δεν θα παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο»

«Η Γερμανία θα καταγράψει πρόοδο στο αίτημα του Eurofighter, μόνο εάν η Τουρκία θα δώσει γραπτές εγγυήσεις ότι το αεροσκάφος δεν θα χρησιμοποιηθεί για παραβίαση του αμφισβητούμενου ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο, μια προϋπόθεση που η Άγκυρα θεωρεί απαράδεκτη» αναφέρει το δημοσίευμα.

«Οι Γερμανοί είπαν επίσης ότι δεν θα προωθήσουν τα τουρκικά αιτήματα για χερσαία όπλα, όπως κινητήρες και άλλα εξαρτήματα που απαιτούνται για το τουρκικό εθνικό σχέδιο αρμάτων μάχης και άλλα, εκτός εάν η Άγκυρα παράσχει ξανά εγγυήσεις ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικούς στρατιωτικούς δράσεις στο εξωτερικό» σημειώνει επίσης.

Η Γερμανία ξεκίνησε επίσημα τεχνικές συνομιλίες με την Άγκυρα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για την πιθανή πώληση έως και 40 πολεμικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, αξίας 5,6 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η πηγή είπε ότι η κίνηση ήταν απλώς ένας γραφειοκρατικός ελιγμός για να καθυστερήσει η πώληση όσο το δυνατόν περισσότερο.

«Είναι σαν να αναφέρεστε σε θέματα στις υποεπιτροπές που γνωρίζετε ότι δεν θα σημειώσουν καμία πρόοδο», πρόσθεσε μια δεύτερη πηγή.

Τατάρ: Η Ομοσπονδία στην Κύπρο ανήκει στο παρελθόν

«Η Τουρκία έχει ακτές και δικαιώματα από την Αλεξανδρέττα μέχρι και τα νησιά του Αιγαίου»

Ερσίν Τατάρ: «Απόψε έμαθα ότι ενδεχομένως να συμμετάσχουν οι ‘Μητέρες Πατρίδες’, τόσο η Τουρκική Δημοκρατία όσο και η Ελλάδα, στην επόμενη συνάντηση και ως εκ τούτου θα αξιολογήσουν τον τρόπο της επερχόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η διαδικασία της ομοσπονδίας ανήκει στο παρελθόν, η ομοσπονδία δεν θα συζητηθεί, και [έμαθα] ότι αυτό μπορεί να αξιολογηθεί σε μια ευρύτερη συνάντηση, ιδίως αναφορικά με το πώς μπορεί να διαμορφωθεί μελλοντικά μια λύση δύο κρατών στην οποία επιμένουμε, και [πληροφορήθηκα] ότι ο κ. Γενικός Γραμματέας το έχει αξιολογήσει φυσικά και αυτό και ότι εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα. Και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης δήλωσε επίσης ότι αυτό θα μπορούσε να είναι εφικτό.

Οι Τουρκοκύπριοι είναι βέβαια το κύριο στοιχείο στην Κύπρο, αλλά η ‘μητέρα πατρίδα’ και εγγυήτρια χώρα των Τουρκοκυπρίων είναι η Δημοκρατία της Τουρκίας. Σήμερα, με βάση τη δεδομένη γεωπολιτική και γεωστρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο, η Δημοκρατία της Τουρκίας είναι, φυσικά, η χώρα με το μεγαλύτερο παράκτιο μέτωπο στη Μεσόγειο από [sic Αλεξανδρέττα] μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, όπως δήλωσε ο κ. Πρόεδρος στην ομιλία του στην 79η Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου, τόσο στη Δυτική Μεσόγειο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Δημοκρατία της Τουρκίας έχει δικαιώματα και δίκαιο».

Πηγή: skai.gr

