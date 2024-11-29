Οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι κυβερνητικές πολιτικές και η αναβάθμιση των ελληνοβρετανικών σχέσεων στη συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός με τον Βρετανό ομόλογό του σερ Κιρ Στάρμερ, βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο.

Ο πρωθυπουργός, όπως και πέρσι, θα ανοίξει το Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο με τη Morgan Stanley στο Λονδίνο τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου.

Σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αποτελεί την θετική έκπληξη της ευρωζώνης, η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αγγίζει εκείνο του γαλλικού και η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη - τον Δεκέμβριο θα ολοκληρωθεί η πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 7,9 δις ευρώ από το πρώτο μνημόνιο και εντός του 2025, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα καταβληθούν άλλα 5 δις ευρώ για την εξόφληση δανείων που έχουν προγραμματιστεί να λήξουν μεταξύ 2033 και 2042 - ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει κορυφαίους επενδυτές. Ακόμη, στο Συνέδριο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και της Morgan Stanley, θα έχει δημόσια συζήτηση με τον Massimiliano Ruggieri, επικεφαλής Investment Banking Ευρώπης της Morgan Stanley.



Στο Λονδίνο ο Πρωθυπουργός θα μετάσχει την ίδια μέρα σε ειδικό κλειστό workshop που οργανώνει το Ινστιτούτο Μπλερ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το Ινστιτούτο Μπλερ έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα, ενώ έχει πρόσφατα δημοσιεύσει Οδηγό για χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από κυβερνήσεις.



Το workshop διοργανώνεται για τις ανάγκες της ελληνικής κυβέρνησης και αναμένεται να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας για την Ελλάδα με τη βοήθεια της ΑΙ, όπως Υγεία, Κλιματική Κρίση, Πολιτική Προστασία, Απασχόληση. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το εθνικό σχέδιο για τη μετάβαση της Ελλάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, που του παρέδωσε πριν από λίγες μέρες η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συνάντηση με Keir Starmer

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης (το πρωί της Τρίτης, 3ης Δεκεμβρίου) θα έχει συνάντηση στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Keir Starmer σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τη Δύση και εν μέσω κλιμάκωσης στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για επανεκκίνηση και αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα, ενώ αναμένεται να δοθεί έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της Ναυτιλίας, της έρευνας και της καινοτομίας και του Τουρισμού (το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η δεύτερη πιο σημαντική τουριστική αγορά για την Ελλάδα).

Στην ατζέντα της συζήτησης αναμένεται να βρίσκεται και το Μεταναστευτικό, καθώς η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως επιτυχημένο παράδειγμα, ιδιαίτερα στη φύλαξη και προστασία των συνόρων, καθώς και ο συντονισμός των δύο χωρών ενόψει της θητείας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά την διετία 2025-26.

Oι δύο ηγέτες θα συζητήσουν ακόμα ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κλιμάκωση στο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και οι ευρωβρετανικές σχέσεις.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, πρόκειται για διαρκές αίτημα που συζητείται με το Βρετανικό Μουσείο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.